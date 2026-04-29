Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp xúc cử tri 44 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng 29/4, Tổ đại biểu Quốc hội số 6, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đối với 44 xã trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị xã Hồi Xuân đến 43 điểm cầu các xã thuộc đơn vị bầu cử số 6 trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét, quyết nghị.

Đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 6 bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy cơ sở, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng.

Nổi bật, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm bố trí kinh phí, chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là chế độ thu hút đối với cán bộ công tác tại xã, thôn thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn; có cơ chế, chính sách đặc thù thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ về công tác tại địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,... giữa các vùng, miền.

Cử tri cũng kiến nghị về việc ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, da giày, chế biến lâm sản... nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập tại chỗ cho người lao động.

Liên đến quan phát triển hạ tầng, nhiều ý kiến đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông liên thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế; đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 530D nối từ xã Linh Sơn đi xã Giao An sang xã Lương Sơn; xây dựng nhà máy nước sinh hoạt tại trung tâm xã Trung Hạ, xã Văn Phú.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị xem xét mở rộng đối tượng đầu tư xây dựng trường liên cấp đến các xã miền núi khó khăn, không phải các xã biên giới, nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận môi trường học tập tốt hơn, được thụ hưởng các chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đã tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương xem xét giải quyết theo đúng quy định, báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh để trả lời cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cử tri; khẳng định các ý kiến phát biểu thể hiện rõ niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân đối với Quốc hội và cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở cần được quan tâm tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng cho hoạt động của Quốc hội và bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời nhấn mạnh các quyết sách được thông qua tại kỳ họp đã bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo nền tảng thể chế, củng cố nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp chuyển Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm bắt cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới. Trọng tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh việc chú trọng các động lực tăng trưởng mới, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục làm mới các động lực truyền thống, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa; tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng. Cùng với đó, phát triển hài hòa các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng bền vững; chú trọng văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhân dịp này, các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hồi Xuân.

Quốc Hương