Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Sáng 29/4, trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống.

Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh và xã Thiết Ống.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm hiện là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ đến từ 32 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, nhiều liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm là những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào và Campuchia.

Đặt vòng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm và từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quốc Hương