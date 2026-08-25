Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi tình hình đời sống người dân vùng lũ Vân Du

Chiều 25/8, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến động viên, thăm hỏi tình hình đời sống Nhân dân và kiểm tra công tác ứng phó với tình hình ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 4 tại các xã Vân Du, Thạch Bình.

Đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi đời sống người dân vùng lũ Vân Du.

Theo báo cáo của xã Vân Du, đến 15 giờ chiều 25/8, tuy lượng mưa đã giảm, mực nước đã xuống song trên địa bàn vẫn còn 126 ha cây trồng bị ngập úng, 2 tuyến đường giao thông đi vào thôn Tân Thành bị ngập và chia cắt, 10 hộ dân bị cô lập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi tình hình đời sống, động viên người dân thôn Tân Thành bị cô lập do lũ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà động viên người dân thôn Thân Thành bị cô lập do lũ.

Tại xã Thạch Bình, nước lũ đã gây ngập 414 ha cây trồng, hơn 50 ha nuôi trồng thủy sản. Đến 9 giờ ngày 25/8, xã đã di dời 17 hộ dân với 38 nhân khẩu ở ngoài đê sông Bưởi đến nơi ở an toàn.

Trong chuyến công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã đến thăm hỏi tình hình đời sống, động viên và tặng quà cho 10 hộ dân thôn Tân Thành bị nước lũ chia cắt trong những ngày qua. Đồng thời đề nghị bà con nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn trước mắt, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau khi nước rút.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra thực tế công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Hón Sâm.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ngập úng và công tác vận hành tiêu úng, bảo vệ sản xuất tại Trạm bơm tiêu Hón Sâm, thuộc Chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành, Công ty TNHH MTV sông Chu trên địa bàn xã Thạch Bình.

Kiểm tra thực tế tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác ứng phó với mưa lũ. Đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa bão, mực nước trên sông Bưởi và các sông, suối lớn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng tránh mưa lũ.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt sự an toàn của Nhân dân lên trên hết, trước hết, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương rà soát kỹ những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Từ đó, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân.

Khi xảy ra tình huống nguy hiểm phải kiên quyết tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng xung yếu, tuyệt đối không để người dân ở lại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Vân Du và cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành, Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Đỗ Đức