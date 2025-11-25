Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh làm việc với các xã Ngọc Trạo, Vân Du, Kim Tân

Sáng 25/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra, làm việc với các xã Ngọc Trạo, Vân Du và Kim Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọc Trạo.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành có liên quan của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 10 tại xã Vân Du.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Tân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 10 tại xã Kim Tân.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã Ngọc Trạo, Vân Du và Kim Tân.

Thăm và tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 tại các xã Vân Du và Kim Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà các gia đình đã phải gánh chịu; đồng thời, mong muốn người dân nêu cao ý chí vượt khó, đoàn kết, giúp nhau khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt các xã Ngọc Trạo, Vân Du và Kim Tân.

Làm việc với cán bộ chủ chốt các xã Ngọc Trạo, Vân Du và Kim Tân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2025 đến nay; kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Du báo cáo tại buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực cố gắng, quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển.

Các xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và giai đoạn 2025-2030, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Tân báo cáo tại buổi làm việc.

Sau gần 5 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay các xã đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn cơ bản của các xã đã đi vào ổn định, vận hành thông suốt, không gián đoạn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công ổn định, vận hành thông suốt, hiệu quả, đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được công bố thực hiện tại bộ phận một cửa cấp xã được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Trạo báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: Địa bàn sau sáp nhập rộng, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu và các chương trình, dự án cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là rất lớn, trong khi nguồn lực phân bổ của cấp trên còn hạn chế. Khối lượng công việc nhiều, vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cấp xã lớn, trong khi số lượng cán bộ, công chức còn thiếu, trình độ chuyên môn không đồng đều; việc bố trí vị trí, việc làm đối với công chức đúng với chuyên môn được đào tạo còn khó khăn nhất định.

Bên cạnh đó, các xã đề nghị tỉnh hỗ trợ kịp thời nguồn kinh phí để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và dịch bệnh tả lợn Châu Phi để người dân khôi phục sản xuất; hỗ trợ khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Bưởi, hệ thống đê sông Bưởi, các công trình đường giao thông, trường, lớp học bị hư hỏng.

Sớm ban hành Quy định về vị trí, việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, nhằm đảm bảo việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đúng quy định; đồng thời có phương án giải quyết nhu cầu bổ sung, tăng cường công chức, viên chức cấp xã còn thiếu, tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền các xã Ngọc Trạo, Vân Du và Kim Tân đã đạt được trong gần 5 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí cũng phân tích, làm rõ những kiến nghị mà các xã nêu, đồng thời giao các ngành có liên quan của tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025.

Trong đó, tập trung rà soát lại các nhiệm vụ chưa đạt để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra; tổ chức tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận theo kế hoạch...

Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành các chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung rà soát các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy nổ, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Các xã tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn và đúng pháp luật.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

