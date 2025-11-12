Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi và trao nguồn hỗ trợ người dân Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Với truyền thống gắn bó và tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, đoàn kết cùng nhau vượt qua hoạn nạn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao số tiền 3 tỉ đồng hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa, mong góp phần động viên, hỗ trợ Nhân dân Quảng Trị sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp tục vươn lên trong lao động, sản xuất.

Sáng 12/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi và trao nguồn lực hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đón tiếp đoàn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những khó khăn, thiệt hại mà tỉnh Quảng Trị phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dành cho tỉnh Quảng Trị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Chiến Thắng khẳng định đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa hai địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng tiếp nhận món quà và sẽ chỉ đạo phân bổ kịp thời, chuyển đến các hộ dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai để giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, cùng phát triển bền vững.

Ngọc Mai - Trần Hòa