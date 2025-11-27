Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh: Thảo luận, cho ý kiến vào một số tờ trình, kế hoạch quan trọng

Sáng 27/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2025 để nghe và cho ý kiến vào một số tờ trình, kế hoạch và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đơn vị, ngành chức năng của tỉnh; các ban của HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 4/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa trình bày Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 4/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, số năm sống khỏe để người dân phát triển toàn diện; được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân. Chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; nâng cao chất lượng y tế dự phòng, cải thiện chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó có việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế...

Đồng thời, Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ của từng sở, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất và giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Y tế rà soát, hoàn thiện Kế hoạch để ban hành theo quy định.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc đề nghị ban hành quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến trình bày Tờ trình về việc đề nghị ban hành quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ...

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất với nội dung 2 tờ trình; đồng thời giao Sở Công Thương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng nội dung ban hành Quyết định triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo báo cáo, gồm: Tờ trình về việc tạm giao biên chế khối chính quyền của tỉnh Thanh Hóa năm 2026;

Tờ trình về việc bổ sung thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đợt 7 năm 2025 trên địa bàn tỉnh;

Tờ trình việc đề nghị trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của HĐND tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa;

Tờ trình về việc đề nghị quyết định kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2026; Tờ trình về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa;

Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.

