Vietnam Medipharm Expo 2024 quy tụ hơn 500 gian hàng trong lĩnh vực y dược

Triển lãm chuyên ngành như Vietnam Medipharm Expo cung cấp cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực này giao lưu, trao đổi, quảng bá sản phẩm và dịch vụ, mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác.

Vietnam Medipharm Expo 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1/8-3/8. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 22 (Vietnam Medipharm Expo 2024) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1-3/8/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm là cầu nối mang lại cơ hội hợp tác, mở rộng phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược, một ngành có dư địa phát triển rất lớn tại Việt Nam

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, quy mô thị trường thiết bị y tế toàn cầu sẽ tăng từ 637,04 tỷ USD vào năm 2024 lên 893,07 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 6,99%.

Thị trường thiết bị y tế tại Việt Nam cũng có những tín hiệu phát triển mạnh mẽ với quy mô 1.677,4 triệu USD, lớn thứ tám trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 10,2%. Cùng với đó, lĩnh vực này đã và đang thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài theo hình thức M&A (mua bán và sáp nhập).

Đại diện Ban Tổ chức thông tin, với sự chú trọng hàng đầu của các quốc gia về sức khỏe, ngành y dược luôn là lĩnh vực tiềm năng và thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Triển lãm chuyên ngành như Vietnam Medipharm Expo 2024 cung cấp cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực này giao lưu, trao đổi, quảng bá sản phẩm và dịch vụ, đồng thời mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác. Đây là nơi các doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế trên thị trường.

Vietnam Medipharm Expo 2024 quy tụ hơn 500 gian hàng, thuộc 450 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm năm nay được tổ chức trên quy mô lên đến 10.000 m2, tiêu biểu trong đó là các khu gian hàng quốc gia lớn như Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Latvia, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc.

Các nhóm ngành trưng bày cũng tăng lên thành 6 nhóm ngành chính bao gồm: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, máy móc chế biến và đóng gói; Máy móc & thiết bị Y tế; Thiết bị phân tích, thí nghiệm, hóa chất; Dịch vụ & nội thất bệnh viện; Du lịch Y tế, Phần mềm Y tế; Thiết bị nha khoa, nhãn khoa; Mỹ phẩm, thẩm mỹ, thiết bị làm đẹp.

Đặc biệt, triển lãm có sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng thế giới: ARIES AS (Cộng hòa Séc), SGH Medical Pharma (Pháp), BAL Pharma Limited (Ấn Độ), IPP Japan CO., LTD (Nhật Bản), Apacor (Vương quốc Anh), GLOBAL SWISS GROUP...

Triển lãm còn là cơ hội để sản phẩm trong nước được trưng bày, sánh cùng các thương hiệu quốc tế, nâng tầm và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt./.

Theo TTXVN