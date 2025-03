Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ở Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát

Bám sát nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Một phiên tòa lưu động xét xử án hình sự của Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát tổ chức tại xã Pù Nhi.

Do điều kiện kinh tế - xã hội còn chậm phát triển, lại là huyện vùng cao biên giới, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nên việc thực hiện nhiệm vụ của Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Ghi nhận những năm gần đây, trong số án mà tòa thụ lý, giải quyết thì tỷ lệ án ma túy và hôn nhân - gia đình tăng cao. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực thi nhiệm vụ của đơn vị còn nhiều thiếu thốn.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Theo đó, chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn việc triển khai các chủ trương của Đảng và tòa án cấp trên với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Từ đó, cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức danh tư pháp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, độc lập, công tâm, cẩn trọng trong quá trình giải quyết từng loại án. Đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thông qua nhiều hình thức, như: Theo dõi các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến, tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tìm hiểu án lệ của tòa cấp trên...

Trong lãnh đạo chuyên môn, Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát đã chỉ đạo công đoàn cơ quan tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Như năm 2024, tòa tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Đồng thời phát động 4 đợt thi đua cao điểm, thiết thực hưởng ứng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và ngành tòa án. Trong thực hiện phong trào, đơn vị đã tổ chức giao ban hàng tuần nhằm nắm bắt tiến độ công việc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án.

Thẩm phán Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát, cho biết: “Cấp ủy, ban lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện luôn chú trọng tính công bằng, dân chủ trong đánh giá cán bộ, đảng viên thông qua mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng làm căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua. Từ đó, đã tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, phát huy tính sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh đó, Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án theo đúng chủ trương cải cách tư pháp của Đảng. Trong đó, tòa đã thực hiện phân công án ngẫu nhiên cho thẩm phán, chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, tạo điều kiện để các bên đương sự tự định đoạt tranh chấp. Tăng cường tổ chức phiên tòa lưu động, phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch việc tranh tụng tại phiên tòa...

Cùng với vai trò nêu gương của cấp ủy, ban lãnh đạo, năm 2024, tỷ lệ giải quyết án ở Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát đạt 98,66%, vượt chỉ tiêu Tòa án Nhân dân tối cao giao. Trong đó, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 100%. Tòa đã hoàn thành ra quyết định thi hành án hình sự với 104 bị án đạt tỷ lệ 100%. Các bản án, quyết định đã ban hành không xảy ra tình trạng bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết án dân sự cũng đạt vượt chỉ tiêu quy định của Tòa án Nhân dân tối cao với 84,8%.

Cũng trong năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát đã tổ chức thành công 5 phiên tòa trực tuyến. Trong đó có 1 phiên tòa rút kinh nghiệm, được kết nối trực tuyến tới 27 điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố và Tòa án Nhân dân tỉnh. Toàn bộ bản án, quyết định của tòa cũng được công khai đúng thời hạn trên cổng thông tin ngành tòa án...

Với nhiều thành tích đạt được, Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát đang trở thành điểm sáng trong hệ thống tư pháp tỉnh Thanh Hóa, được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua Tòa án Nhân dân năm 2024. Thẩm phán Nguyễn Tiến Dũng khẳng định: “Kết quả đạt được trong hoạt động của Tòa án Nhân dân huyện đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, tạo hành lang pháp lý an toàn cho các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của huyện biên giới Mường Lát".

Bài và ảnh: Đồng Thành