Phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong định hướng thông tin trên mạng xã hội

Mạng xã hội cũng như con dao hai lưỡi, nếu biết sử dụng đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích, ngược lại, nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Do đó, việc tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sử dụng mạng xã hội đúng cách, hiệu quả đã và đang là vấn đề được các cấp bộ đoàn trong tỉnh chú trọng thực hiện.

Huyện đoàn Thiệu Hóa phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại các trường học.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thiệu Công (Thiệu Hóa), Trịnh Thị Anh chia sẻ: Để nâng cao ý thức cho ĐVTN trong phòng, chống tin xấu, độc trên không gian mạng, thời gian qua, đoàn xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó, phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN và các em học sinh tại các trường học trong xã. Trong các buổi tuyên truyền, ĐVTN, học sinh được tìm hiểu, nhận biết thông tin xấu, độc và các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xấu lợi dụng không gian mạng để đăng tải thông tin sai sự thật; học kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả; được hướng dẫn nhận biết thông tin đối với một số vấn đề nóng, vấn đề nhạy cảm đang được dư luận xã hội quan tâm... Cùng với đó, đoàn thanh niên xã cũng lập nhóm zalo để thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin mới, nóng của xã và chỉ đạo của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Huyện đoàn Thiệu Hóa một cách nhanh nhạy, kịp thời đến tất cả ĐVTN trong xã. Nhờ đó, ĐVTN trong xã đã từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong đấu tranh với luồng thông tin xấu, độc, sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Anh Nguyễn Duy Nhất, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thiệu Hóa cho biết: Thời gian qua, Huyện đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền cho ĐVTN thấy rõ tính hai mặt của Internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, nguy hại của mạng xã hội đối với cá nhân và xã hội. Huyện đoàn cũng chủ động, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện cho ĐVTN các sự kiện nổi bật của xã hội và các nội dung về giáo dục về Biển đảo, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống ma túy, Luật An ninh mạng... để ĐVTN nâng cao nhận thức, hiểu biết về việc sử dụng mạng xã hội cho đúng cách.

Với quan điểm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” Huyện đoàn Thiệu Hóa đã chỉ đạo duy trì và phát triển hai chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và chuyên mục “Đoàn tuyên truyền”. Trong những năm qua, toàn huyện đã đăng tải hàng nghìn tin tốt, câu chuyện đẹp của ĐVTN trên địa bàn huyện trong XDNTM, gương ĐVTN... Qua đó, trang bị kiến thức cần thiết để mỗi ĐVTN tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội.

Nhằm phát huy vai trò của ĐVTN trong định hướng thông tin trên mạng xã hội, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh thực hiện đa dạng hóa hình thức giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho ĐVTN, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Đồng thời, thành lập các trang, nhóm trên

facebook, zalo nhằm tuyên truyền, tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN. Tăng cường hướng dẫn ĐVTN sử dụng mạng xã hội một cách có văn hóa, có ích cho bản thân, xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã triển khai đến các cấp bộ đoàn thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động nhằm lan tỏa trên không gian mạng những thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực. Tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho ĐVTN để có thể tự “miễn nhiễm”, nâng “sức đề kháng” và tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu, độc xuất hiện trên không gian mạng cũng như những hình thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Từ những giải pháp trên, nhiều cơ sở đoàn đã sáng tạo, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như zalo, facebook để trao đổi, thảo luận các nội dung, hoạt động của đoàn. Qua đó mang lại hiệu quả trong việc đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa các hoạt động của đoàn, góp phần tạo thuận lợi cho việc triển khai tuyên truyền các hoạt động phong trào của đoàn một cách nhanh và hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt