Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để Định Tân phát triển nhanh, bền vững

Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Định Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự thay đổi tư duy, hành động quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra xung lực mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra dự án quy hoạch chung đô thị Định Tân.

Chiều 20/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2026 và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã Định Tân.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, kiểm tra thực địa Cụm công nghiệp về lĩnh vực sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô.

Đến thăm, kiểm tra thực địa Cụm công nghiệp đang được đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô...; địa điểm dự kiến quy hoạch công sở mới của xã Định Tân; thăm Khu đền thờ Thái sư Á vương Đào Cam Mộc; quy hoạch tuyến đường nối xã Định Tân - Định Hòa; dự án quy hoạch chung đô thị xã Định Tân; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân xã Định Tân trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và ổn định đời sống người dân.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Định Tân, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Các đại biểu cho rằng, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã Định Tân tiếp tục duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 ước đạt 58,003 tỷ đồng, bằng 28,3% dự toán tỉnh giao. Chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, tổ chức bộ máy của xã đã đi vào ổn định và đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo xã Định Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương như: Công tác quản lý đất đai vẫn còn những vướng mắc; việc ban hành và triển khai các chính sách về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn...

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Định Tân đã đạt được trong gần 10 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Định Tân là địa phương có tiềm lực về con người, có nhiều tiềm năng về điều kiện tự nhiên, kết nối giao thông và còn nhiều dư địa để phát triển. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự đổi mới, thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, hành động quyết liệt hơn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra xung lực mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Gợi mở những giải pháp cụ thể, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất. Theo đó, quy hoạch phải đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa, từ đó tạo nền tảng phát triển bền vững trong 20 - 50 năm tới và xa hơn.

Bên cạnh đó, xã cần chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, bởi chính cơ sở là nơi hiểu rõ nhất điều kiện thực tế của địa bàn, tránh tình trạng phó mặc cho đơn vị tư vấn hoặc cơ quan cấp trên.

Bên cạnh đó, địa phương cần nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Tranh thủ các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Đặc biệt, địa phương cần phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao.

Tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai; tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu xã Định Tân quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó phải lấy kết quả, sản phẩm làm thước đo cán bộ.

Quốc Hương