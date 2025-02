Phát huy hiệu quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển, năm 2024 các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN. Nhờ đó, tỉnh đã thu hút được 3.683 DN thành lập mới, đứng thứ 7 cả nước, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Bộ phận đóng gói sản phẩm của Công ty TNHH SAKURAI Việt Nam tại Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa.

Những con số ấn tượng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển DN tỉnh, năm 2024 toàn tỉnh có 3.683 DN đăng ký thành lập mới, đứng thứ 7 cả nước (sau các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng), với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 25.533 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn điều lệ đăng ký bình quân đạt 6,93 tỷ đồng/DN, phản ánh quy mô và tiềm lực của các DN mới thành lập.

Phân theo vùng miền, khu vực đồng bằng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.509 DN (chiếm 68,1% tổng số DN đăng ký thành lập), trong đó TP Thanh Hóa dẫn đầu với 1.621 DN. Khu vực ven biển có 783 DN (21,3%), với thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn là những địa phương có số lượng DN thành lập mới nhiều nhất. Khu vực miền núi có 391 DN (10,6%), trong đó các huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy có số lượng DN đăng ký mới cao nhất.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 21.140 DN đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách địa phương. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước từ khu vực DN ước đạt 12.894,5 tỷ đồng, chiếm gần 38% tổng thu nội địa, đạt 138,6% dự toán giao và tăng 116,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.850 tỷ đồng, đạt 163% dự toán giao, tăng 35,1% so với cùng kỳ; thu từ DN khu vực dân doanh đạt 3.441 tỷ đồng, đạt 127,4% dự toán giao, tăng 2,3% so với cùng kỳ.

Về hoạt động xuất khẩu, tỉnh có 304 DN tham gia xuất khẩu đến 68 thị trường với 55 chủng loại hàng hóa, tổng giá trị xuất khẩu đạt gần 6,3 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu bao gồm giày da, hàng may mặc, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, hoa quả đóng hộp. Riêng trong năm 2024 có thêm 19 DN mới tham gia xuất khẩu, góp phần đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa ra thị trường quốc tế.

Tạo đột phá từ cải cách hành chính và chuyển đổi số

Để đạt được những kết quả ấn tượng trên, những năm qua tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực. Trong đó, công tác cải cách hành chính được chú trọng đặc biệt. Riêng năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 137 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, bao gồm công bố mới 365 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 701 thủ tục hành chính và bãi bỏ 331 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính sau khi công bố được cập nhật, công khai vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; không có thủ tục hành chính ban hành trái thẩm quyền.

Các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định “4 tăng”, “2 giảm”, “3 không” trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị. Kết quả, tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng điện tử đạt 99,5%; 98% các tổ chức, DN thực hiện khai thuế, nộp thuế qua mạng điện tử.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH DCTT SUNRISE đóng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Về hỗ trợ tiếp cận tín dụng, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chính sách tiền tệ. Năm 2024, ngành ngân hàng đã tổ chức 74 hội nghị đối thoại, kết nối ngân hàng - DN nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Đến cuối tháng 10/2024, tổng nguồn vốn huy động đạt 183.776 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm; tổng dư nợ ước đạt 217.375 tỷ đồng, tăng 11,8% so với đầu năm. Có 4.874 DN thiết lập quan hệ tín dụng với ngân hàng, với dư nợ 58.283 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác hỗ trợ chuyển đổi số được đẩy mạnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hỗ trợ miễn phí chữ ký số trong năm đầu hoạt động cho gần 1.500 DN. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký DN miễn phí cho trên 1.500 lượt DN.

Về xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường, năm 2024 lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, các tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức làm việc và duy trì mối quan hệ đối với các tổ chức tài chính quốc tế và tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư đã giúp các DN, nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, tạo cơ hội cho các DN trên địa bàn tỉnh tìm kiếm đối tác, thị trường. Trong năm 2024, toàn tỉnh thu hút được 104 dự án đầu tư trực tiếp (18 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký 12.895 tỷ đồng và 368 triệu USD. Tỉnh cũng tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu như Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn với sự tham gia của 200 DN trong tỉnh và 62 DN từ 29 tỉnh, thành trong nước. Tổ chức 4 phiên chợ giới thiệu nông sản thực phẩm trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Quảng Xương với sự tham gia của 200 gian hàng...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được chú trọng với 88 lớp bồi dưỡng kiến thức về khởi sự DN và quản trị DN cho trên 4.400 học viên. Riêng đối với DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ, tỉnh đã tổ chức 12 khóa đào tạo chuyên sâu cho 180 học viên.

Thời gian tới, để tiếp tục hỗ trợ DN phát triển hiệu quả, tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có uy tín; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực DN; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà cho DN. Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Thanh Hóa kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng DN phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững trong những năm tới.

Bài và ảnh: Ngân Hà