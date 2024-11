Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình "khí cười"

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh, thời gian qua, tình trạng kinh doanh, sử dụng “khí cười”, “bóng cười” trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến, công khai, phức tạp, trong đó phần lớn diễn ra trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, lưu trú và các quán bar, pub...

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ kinh doanh về hành vi kinh doanh “khí cười”

Trong đó, việc sử dụng “khí cười”, “bóng cười” diễn ra nhiều trong giới trẻ và để lại hậu quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người sử dụng, gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, là một phần nguyên nhân dẫn đến các vụ án hình sự như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, thậm chí giết người.

Trước tình trạng trên, lực lượng Công an Thanh Hoá đã quyết liệt triển khai các biện pháp để đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ tính riêng từ tháng 4/2024 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Công an TP Thanh Hoá đã liên tục phối hợp triệt xoá các điểm cung cấp, kho chứa khí N2O và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub về hành vi kinh doanh khí N2O, thu giữ hơn 1.000 bình khí nhiều kích cỡ, các phương tiện, vật dụng phục vụ cho việc san chiết, vận chuyển, kinh doanh “khí cười” như máy nén khí, cân điện tử, giá đỡ...; xử phạt các đối tượng với số tiền gần 110 triệu đồng.

Quốc Hương