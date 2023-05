Y án tử hình cho 3 đối tượng vận chuyển gần 10kg ma túy đá

Sáng 23-5, tại trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của 3 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép gần 10kg ma túy đá.

Hình ảnh lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng Phạm Trung Kiên, Hoàng Ngọc Toàn, Trịnh Văn Huy và số tang vật vụ án.

Ba bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Phạm Trung Kiên (sinh năm 2001) trú tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Hoàng Ngọc Toàn (sinh năm 1990) và Trịnh Văn Huy (sinh năm 1996) đều trú tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 12-10-2022, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Toàn mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Trịnh Văn Huy mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt tù chưa chấp hành là 28 tháng 10 ngày tù mà TAND huyện Thọ Xuân xét xử vào ngày 20-2-2017; Phạm Trung Kiên mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, tù chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng mức hình phạt cho cả 3 đối tượng là tử hình. Không đồng tình với phán quyết của Toà, 3 bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kêu oan.

Tại Bản án sơ thẩm cho thấy, ngày 2-5-2021, Hoàng Ngọc Toàn nhận lời vận chuyển ma túy từ Mường Lát về thành phố Thanh Hoá cho một đối tượng khác ở Đà Nẵng với giá công là 80 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trịnh Văn Huy và Phạm Trung Kiên đi cùng để giúp sức, hỗ trợ việc vận chuyển ma túy.

Chiều 10-5-2021, cả 3 bị cáo thuê taxi lên khu vực G9 (khu vực biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa bàn xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát). Trước khi đi, Hoàng Ngọc Toàn còn mang theo 1 khẩu súng quân dụng, bên trong có 5 viên đạn.

Khi lên đến nơi, đợi trời tối, Toàn và Huy đi bộ lên đồi đến khu vực biên giới Việt Nam - Lào để lấy ma túy. Tại đây, Toàn đưa 800 triệu đồng cho một người đàn ông lạ mặt và người này đưa cho Toàn một túi xách dạng bì xác rắn bên trong có chứa 10 túi (trọng lượng gần 10kg ma túy dạng đá).

Đến khoảng 5h ngày 11-5-2021, trên đường về đến khu vực thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước thì các đối tượng này bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Bá Thước phát hiện, truy bắt. Khi phát hiện có lực lượng Công an, Toàn đã yêu cầu lái xe taxi tăng ga tông vào xe của tổ công tác để bỏ chạy.

Thấy lực lượng Công an vẫn truy đuổi gắt gao, Toàn chỉ đạo các đối tượng vứt tang vật xuống đường, bản thân cũng rút súng vứt ra khỏi xe để phi tang. Khi đến khu vực xã Ái Thượng, huyện Bá Thước các đối tượng bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Sau khi đưa các đối tượng quay lại hiện trường nơi vứt ma túy, lực lượng Công an đã thu giữ 10 túi ma túy (trọng lượng gần 10kg), 7 điện thoại di động, gần 600 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng quân dụng bên trong có 5 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 497,6g methamphetamine, 455,621g ketamin, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng quân dụng và 50 viên đạn các loại cùng nhiều tang vật khác.

Kết thúc phiên toà, HĐXX phúc thẩm xét thấy, cả 3 bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội nên quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên các nội dung của bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng đối với các bị cáo.

Đình Hợp