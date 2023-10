Xử lý nghiêm đối tượng say rượu chống lại Công an xã

Ngày 12/10/, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Quế, sinh năm 1977 ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành về tội “chống người thi hành công vụ".

Phạm Văn Quế khai báo tại Công an huyện Thạch Thành.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6/10/2023, Công an xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành nhận được tin báo, tại gia đình ông P.V.T ở xã Thạch Bình đang xảy ra vụ xô xát khiến ông T bị thương.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạch Bình đã nhanh chóng xuống địa bàn để phối hợp giải quyết. Tại đây, ông Phạm Văn Quế là anh trai của ông T đã không những không can ngăn vụ xô xát giữa ông T và con trai mà còn có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự và ngăn cản việc giải quyết của lực lượng Công an. Thậm chí, ông Quế còn dùng tay đấm liên tiếp vào mặt Trung úy Đỗ Văn Tiến, cán bộ Công an xã Thạch Bình khiến đồng chí Tiến bị thương.

Sau khi bị khống chế và được một số người dân đưa về nhà, ông Quế đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 19 giờ cùng ngày, được sự vận động của gia đình, chính quyền địa phương ông Phạm Văn Quế đã đến Công an xã Thạch Bình đầu thú và khai nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Quế để xử lý nghiêm theo quy định nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác.

Thái Thanh (CTV)