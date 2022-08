Xử lý 136 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ

Bám sát các kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thuỷ, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã xử lý 136 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuỷ.

Theo kế hoạch, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thuỷ, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã bố trí cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát. Nội dung tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vi phạm quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy; phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách ngang sông; kiểm tra, đôn đốc tổ tự quản về an ninh - trật tự trên đường thủy, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 136 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, xử phạt với số tiền 839.700.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 44 trường hợp, tăng 19.900.000 đồng tiền phạt).

Lê Phượng