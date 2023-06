(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Hướng dẫn của Giám đốc Công an tỉnh về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, Công an huyện Thiệu Hoá đã tổ chức ra quân tổng kiểm tra các cơ sở liên quan đến an ninh trật tự, các hộ có yếu tố đặc biệt trên địa bàn huyện.

{title} Thiệu Hóa: Ra quân kiểm tra chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự Thực hiện Hướng dẫn của Giám đốc Công an tỉnh về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, Công an huyện Thiệu Hoá đã tổ chức ra quân tổng kiểm tra các cơ sở liên quan đến an ninh trật tự, các hộ có yếu tố đặc biệt trên địa bàn huyện. Lễ ra quân kiểm tra chuyển hoá địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Theo đó, từ ngày 30-5 đến ngày 1-6, Công an huyện Thiệu Hoá đã huy động 62 tổ công tác kiểm tra 38 cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ karaoke, internet, bi-a, cầm đồ trong toàn huyện và 124 hộ gia đình có yếu tố đặc biệt tại các xã trọng điểm: Thiệu Công, Minh Tâm và thị trấn Thiệu Hoá. Nội dung kiểm tra giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT, PCCC, việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đối với các hộ có yếu tố đặc biệt như: hộ có người nước ngoài, người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người nghiện, thanh thiếu niên hư, người tù tha… Qua kiểm tra, phát hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, bi-a hoạt động quá giờ. Lực lượng công an đang thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định. Các cơ sở lưu trú, cầm đồ đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đặc biệt các quán karaoke trên địa bàn không đủ điều kiện về PCCC đều tạm dừng hoạt động theo quy định. Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện các phương tiện, vũ khí, tài sản, vật cấm để thu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền, vận động, giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm, góp phần chuyển hoá thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Thanh Mai

