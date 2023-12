Thanh Hóa thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác đặc biệt sẽ thường xuyên thay đổi tuyến, địa bàn tuần tra, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh, tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với các hành vi vi phạm.

Ngày đầu ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn của Tổ công tác đặc biệt.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán 2024, ngày 25/12/2023 Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tổ công tác đặc biệt gồm 12 CBCS các phòng: Cảnh sát giao thông, Công tác đảng và công tác chính trị, Cảnh sát cơ động và Công an cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn”.

Theo đó, kể từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/3/2024, Tổ công tác đặc biệt sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô, xe máy, xe tải chở vật liệu xây dựng, xe ô tô con và xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Trong đó, tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, đường tỉnh, đường vào các khu công nghiệp, các khu có nhiều nhà hàng, quán ăn nhậu, các khu vui chơi giải trí và các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nghiêm cấm tất cả cán bộ, chiến sĩ can thiệp vào quá trình tuần tra, xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ngay sau khi thành lập, đúng 14h chiều 26/12, Tổ công tác đặc biệt đã ra quân tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Sau hơn 1 giờ ra quân, Tổ công tác đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp điều khiển các phương tiện cơ giới đồng bộ (chủ yếu là xe máy) vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 trường hợp vi phạm mức 0,25 miligam/ lít khí thở và 1 trường hợp vi phạm 0,25 miligam đến 0,4 miligam/ lít khí thở.

Việc thành lập Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ có tác dụng răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân khi tham gia giao thông nhất là khi kỳ nghỉ tết Dương lịch 2024 đang đến gần.

Thái Thanh (CTV)