{title} Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến Để góp phần nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến cũng như tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị Công an trong tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực cấp căn cước công dân (CCCD). Công an huyện Vĩnh Lộc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền tiện ích về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trong cấp CCCD, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, facebook... Phân công, bố trí cán bộ theo dõi, hướng dẫn công dân và tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trên phần mềm hệ thống cấp, quản lý CCCD. Đồng thời niêm yết hướng dẫn việc đăng ký cấp CCCD bằng hình thức trực tuyến; trang bị máy tính kết nối internet ngay tại các điểm tiếp công dân; công khai số điện thoại, đường dây nóng, các kênh liên lạc hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho công dân trong quá trình nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến... với mục tiêu cao nhất là tạo mọi điều kiện cho công dân, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp khi thực hiện thủ tục cấp CCCD, đảm bảo mọi quyền lợi và mang lại nhiều tiện ích cho công dân khi đăng ký hồ sơ trực tuyến. Để kịp thời thực hiện được hưởng các tiện ích do dịch vụ công trực tuyến mang lại, Công an Thanh Hóa khuyến khích công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh khi có nhu cầu đăng ký cư trú và cấp CCCD hãy sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công dân có thể thực hiện các bước như sau: Bước 1: Đăng ký, đăng nhập: Công dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet truy cập vào trang chủ của Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia để đăng ký tài khoản dịch vụ công theo hướng dẫn, sau đó đăng nhập để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bước 2: Lựa chọn dịch vụ công: Sau khi đăng nhập vào dịch vụ công quốc gia, công dân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ công mà mình muốn thực hiện. Ví dụ: nếu công dân muốn thực hiện thủ tục về đăng ký thường trú thì lựa chọn dịch vụ công về đăng ký thường trú, công dân muốn thực hiện thủ tục về cấp mới CCCD thì lựa chọn dịch vụ cấp CCCD, nếu tổ chức, doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục thông báo lưu trú thì lựa chọn dịch vụ thông báo lưu trú... Sau đó thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của trang dịch vụ công. Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến: Sau khi lựa chọn và thực hiện các yêu cầu theo từng dịch vụ công đã chọn, công dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thủ tục bằng việc ấn vào mục “nộp trực tuyến”. Sau thao tác này, hồ sơ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đã được chuyển đến cơ quan công an có thẩm quyền tương ứng theo từng loại dịch vụ để giải quyết theo quy định. Bước 4: Theo dõi kết quả: Trong thời gian đợi kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan công an, công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ (Đơn vị tiếp nhận? Cán bộ tiếp nhận? Hồ sơ được giải quyết đến bước nào?...) Bước 5: Nhận kết quả hồ sơ: Tuỳ theo mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đến cơ quan công an nộp lệ phí và nhận kết quả theo lịch hẹn đã được thông báo (nếu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc chuyển khoản lệ phí và nhận kết quả qua đường bưu điện (nếu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Quốc Hương

Từ khóa: Hồ sơDịch vụ côngDoanh nghiệpDịch vụCông dânDịch vụ công trực tuyếnCông an Thanh HóaTrực tuyếnthực hiệnsử dụng dịch vụ công trực tuyến