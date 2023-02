Nhìn lại công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, các ngành thành viên, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023... Thực tế cho thấy, dịp Tết Nguyên đán, việc đi lại của người dân bảo đảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông (TNGT) giảm và không xảy ra TNGT nghiêm trọng trở lên.

Những ngày giáp Tết Qúy Mão năm 2023 trên tuyến Quốc lộ 45 qua thị trấn Thiệu Hóa người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Khảo sát tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Thanh Hóa, các huyện Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thường Xuân... những ngày trước Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, cho thấy, người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, một số điểm, một số đoạn đường (nhất là trên địa bàn TP Thanh Hóa, thị trấn Thiệu Hóa...) xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, nhưng không kéo dài. Bên cạnh đó, vẫn còn xuất hiện thanh, thiếu niên ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT thấp, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Những ngày trong và sau Tết Nguyên đán, người và phương tiện tham gia giao thông giảm và cơ bản ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khá tốt.

Được biết, trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bám sát các kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Theo đó, để bảo đảm trật tự, ATGT trên các tuyến đường giao thông, địa bàn trọng điểm, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã bố trí các tổ công tác và huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát. Nội dung tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, nhất là tổ chức đối thoại với các chủ doanh nghiệp vận tải, chủ mỏ và doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã thành lập các tổ công tác, với nhiệm vụ vừa tuần tra, kiểm soát lưu động, vừa cắm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm, như các tuyến Quốc lộ 1A, 45, 47, 47C, đường Hồ Chí Minh, đường Nghi Sơn - Bãi Trành..., các tuyến đường tỉnh và các khu vực có nhiều điểm mỏ khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng để kiểm tra, xử lý nghiêm các xe ô tô chở hàng hóa vượt quá chiều cao, quá tải trọng, cải tạo, cơi nới thành thùng xe. Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy... Đồng thời, bảo đảm lực lượng ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; các khu vực có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao; có phương án tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý; nhất là các tuyến, trục giao thông chính ra vào khu vực thành phố, thị xã; các tuyến ra vào nhà ga, sân bay. Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, các đơn vị quản lý đường sắt và các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt; sẵn sàng phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn...

Sở Giao thông – Vận tải đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SGTVT, ngày 5-12-2022 về phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Qúy Mão năm 2023. Theo đó, Sở Giao thông – Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; quản lý các bến xe, bãi đỗ xe, nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, cảng hàng không. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, ATGT; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về trật tự, ATGT của đội ngũ lái xe, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải. Đi đôi với đó, Sở Giao thông – Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp quản lý và khai thác bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải. Thực hiện việc kê khai, niêm yết giá vé theo đúng quy định. Đề nghị Cảng Hàng không Thọ Xuân có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông, chống ùn tắc tại khu vực TP Thanh Hóa, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, từ ngày 21–1–2023 đến nay, các đơn vị, lực lượng chức năng tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép; hoạt động vận tải hành khách bảo đảm ổn định, không xảy ra tình trạng chở quá số người quy định, chèn ép khách, ứ đọng khách tại các bến xe, nhà ga, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại vui tết, đón xuân. Tại các điểm có nguy cơ phức tạp về ATGT đã được dự báo trước và các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự, ATGT. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.445 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT (91 xe ô tô, 1.354 xe mô tô), phạt tiền hơn 2,482 tỷ đồng, tạm giữ 500 phương tiện (12 xe ô tô, 488 xe mô tô), tước giấy phép lái xe 274 trường hợp; trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT, giảm 16,6% so với cùng kỳ; làm chết 3 người (bằng cùng kỳ); làm bị thương 5 người (bằng cùng kỳ).

Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2023; trước mắt là Lễ hội Xuân Qúy Mão năm 2023, các kế hoạch chuyên đề về trật tự, ATGT, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành là thành viên, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Các lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn. Trọng tâm là kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông, lái xe quá thời gian quy định... Đi đôi với đó, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp vận tải (kể cả vận tải hàng hóa và hành khách) tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe. Xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Bài và ảnh: Gia Huy