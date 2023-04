Minh Tiến giữ vững an ninh trật tự

Trước năm 2020, Minh Tiến (Ngọc Lặc) là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... gây bức xúc trong Nhân dân.

Công an xã Minh Tiến tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để cảnh giác trước những thủ đoạn của tội phạm.

Trước tình hình này, Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp về công tác đảm bảo ANTT. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên địa bàn.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, Nhân dân địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ phạm pháp được kéo giảm hằng năm. Hiện xã Minh Tiến đã được đưa ra khỏi xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Những tháng đầu năm 2023, Công an xã Minh Tiến đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Ngọc Lặc) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) bắt 2 vụ, 4 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Minh Tiến chú trọng công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quản lý các đối tượng trong diện theo dõi trên địa bàn, đặc biệt là công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã và đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Minh Tiến Triệu Văn Kim cho biết: Lực lượng công an xã đã phát huy cao độ tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó có công an”, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương

Bài và ảnh: Xuân Cường