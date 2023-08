Khởi tố bắt tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Cẩm Thủy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trương Quốc Khởi, sinh năm 1997, trú tại thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Cẩm Thủy đã phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm triệu tập đối tượng Trương Quốc Khởi lên trụ sở Công an xã làm việc do nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình làm việc, Khởi đã khai nhận trước đó đã sử dụng trái phép ma túy tổng hợp (hồng phiến) và tự nguyện giao nộp 1 gói nilon màu hồng bên trong có chứa 53 viên nén màu đỏ (nghi là ma túy).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trương Quốc Khởi khai nhận số viên nén màu đỏ mà Khởi giao nộp là ma túy tổng hợp do Khởi cất giấu nhằm mục đích sử dụng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Quốc Hương