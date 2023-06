Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi

Ngày 22-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1976, ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2021 đến 6-2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước tham gia. Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hằng tháng. Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả tiền đầy đủ cho những người chơi.

Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Từ tháng 7-2021, Minh mất khả năng thanh toán và phải đi vay tiền ở nhiều nơi hoặc nhận tiền thế hụi để có tiền trả cho những người đang nợ tiền và những người đến kỳ lấy hụi.

Mặc dù mất khả năng thanh toán nhưng hàng tháng Minh vẫn thông báo có người mua được hụi và số tiền phải đóng. Do tin tưởng Minh nên nhiều người trên địa bàn xã Điền Lư vẫn đóng tiền hụi và đưa tiền thế hụi cho Minh mà không có giấy tờ giao nhận.

Đến ngày 28-6-2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả số tiền quá lớn (khoảng 10 tỷ đồng). Hoang mang, lo lắng trước nguy cơ mất trắng số tiền cho vay và tham gia hụi, họ, các bị hại đã làm đơn tố giác lên cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Thị Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người dân đã khởi kiện dân sự lên TAND huyện Bá Thước; tập trung tại trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện và tỉnh khiếu kiện, gây phức tạp về ANTT.

Trước tình hình trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Minh, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

