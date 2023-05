Công an Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

Sáng 26-5, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 5-4-2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang mở cửa hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện về PCCC.

Thực hiện Chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc tổ chức giám sát dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn toàn tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập các Tổ công tác tiến hành giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn mở cửa đón khách.

Theo đó, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội vừa phối hợp Công an TP Thanh Hóa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Seoul có địa chỉ tại đường Âu Cơ, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa; tại thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh có 3 phòng với khoảng 30 khách đang sử dụng dịch vụ. Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở kinh doanh dừng hoạt động, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh” vi phạm điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP; mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Để tiếp tục chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không được phép hoạt động khi chưa bảo đảm các quy định, điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Đề nghị người dân không sử dụng dịch vụ karaoke tại các cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Quốc Hương