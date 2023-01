Công an Thanh Hóa - Một năm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự

Năm 2022 đã qua với bao khó khăn, thách thức. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, các lực lượng vũ trang và sự tin yêu, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát hình sự.

Để có được những kết quả đó, ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, nhất là các vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… Trên cơ sở đó kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành trên 110 nghị quyết, chỉ thị, đề án và kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu, bố trí lực lượng triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch nghiệp vụ, bảo đảm tốt an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Trong đó, nổi bật là đã chủ động tham mưu và triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tình hình đình công, biểu tình; hoạt động xuất cảnh lao động trái pháp luật sang Campuchia và các nước (khởi tố 5 vụ, 5 bị can về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài); tham mưu, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp ngay tại cơ sở, các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân; điều tra, làm rõ vụ án tàng trữ và lưu hành tiền giả lớn nhất trong toàn quốc, khởi tố 2 bị can, thu giữ 3,2 tỷ đồng tiền giả; thụ lý điều tra 54 vụ, 85 bị can xâm phạm an ninh quốc gia và phạm tội về trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra 2 cấp đã xác minh, làm rõ 2.821 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (đạt tỷ lệ gần 90%); phát hiện 1.225 vụ, 2.061 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, khởi tố 1.195 vụ, 2.113 bị can; khởi tố 43 vụ, 83 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản trị giá hơn 25 tỷ đồng; khởi tố 6 vụ, 11 bị can vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; xử lý hành chính 341 vụ, 49 tổ chức, 295 cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, phạt tiền hơn 8,3 tỷ đồng… Triển khai quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn ma túy với phương châm “Chặn cung, giảm cầu, ma túy có thể vào được, nhưng không sử dụng được”, tiếp tục triển khai các biện pháp điều tra cơ bản theo 3 lớp, 5 lĩnh vực, tập trung lực lượng đấu tranh các chuyên án chung, kiên quyết triệt xóa các đường dây, điểm, tụ điểm, đối tượng phức tạp về ma túy. Toàn tỉnh đã xác lập 74 chuyên án, trong đó có 28 chuyên án chung, triệt xóa 3 tụ điểm, 36 điểm phức tạp về ma túy, 176 điểm mua bán, với 355 đối tượng trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt giữ, xử lý 623 vụ, 1.107 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy; khởi tố 601 vụ, 974 bị can, thu giữ 9kg heroin, 11kg và hơn 86.300 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan. Lập hồ sơ quản lý đối với 4.582 người nghiện và 1.073 người nghi nghiện ma túy ngoài cộng đồng.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các giải pháp công tác nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP. Nổi bật là bảo đảm dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” đối với hơn 4,19 triệu thông tin dân cư trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; in, thông báo số định danh cá nhân cho hơn 4,4 triệu lượt công dân; ứng dụng hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác quản lý xã hội, hoạt động nghiệp vụ. Đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người để bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở; quản lý chặt chẽ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giao nộp và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), lực lượng PCCC cơ sở luôn được kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ vừa phòng ngừa tội phạm, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 65.800 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 140,6 tỷ đồng, tạm giữ 10.600 phương tiện vi phạm, tước giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu hơn 6.700 trường hợp…

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Đã tham mưu và tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 40 đơn vị cấp xã, 586 đơn vị cấp thôn, bản, khu phố với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; ra mắt 59 mô hình mới về bảo đảm ANTT tại cơ sở…

Cùng với công tác đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, lấy sự “hài lòng” của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc. Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2022. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an Nhân dân được tăng cường. Hàng trăm tập thể, cá nhân đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, vì Nhân dân phục vụ được Bộ Công an, các cấp, các ngành và Nhân dân gửi thư cảm ơn, khen ngợi.

Với những thành tích, kết quả đạt được, năm 2022, Công an Thanh Hóa có 1 cá nhân được truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”; Công an tỉnh được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 621 tập thể, 2.036 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Bài và ảnh: Hải Minh (PX03, Công an tỉnh)