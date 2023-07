Chi cục thi hành án dân sự huyện Như Xuân nâng cao chất lượng thi hành án dân sự

Những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song tập thể Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Như Xuân đã nỗ lực, quyết tâm tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Chi cục THADS huyện Như Xuân trao đổi hồ sơ các vụ việc.

Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Như Xuân Lê Văn Tư, cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật nhiều vụ việc, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả cao. Nhờ vậy, công tác THADS trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, Chi cục THADS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về THADS khá toàn diện từ xây dựng chương trình kế hoạch, phát động phong trào thi đua, chỉ đạo các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Đặc biệt, Chi cục THADS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong việc đôn đốc, xác minh và bảo vệ cưỡng chế thi hành án, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cản trở, chống đối, cố tình chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ quan THADS, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động, nhất là các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác THADS trên địa bàn.

Cán bộ Chi cục THADS huyện Như Xuân tổ chức thi hành án ở cơ sở.

Bình quân, mỗi năm Chi cục tiếp nhận trên 200 vụ việc, dù số lượng vụ việc không nhiều nhưng do đặc thù là huyện miền núi, địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn. Đối với diện án thu nộp ngân sách Nhà nước, qua xác minh, phân loại án, nhiều đối tượng phải thi hành án không có điều kiện, bỏ đi khỏi địa phương hoặc đang chấp hành phạt tù tại địa phương, không có tài sản, hoặc khi chấp hành xong án tù vẫn không có điều kiện thi hành án. Nhiều vụ việc giải quyết liên quan đến tín dụng ngân hàng, dẫn đến việc THADS kéo dài, làm chậm tiến độ.

Ngoài ra, Chi cục còn thiếu biên chế nhưng với nhiều giải pháp cụ thể, công tác THADS trên địa bàn huyện Như Xuân thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, hạn chế thấp nhất tình trạng án tồn đọng. Năm 2022, tổng số giải quyết là 351 việc, trong đó số cũ chuyển sang là 55 việc; số thụ lý mới là 296 việc, tăng 43 việc (tăng 16,99% so với năm 2021). Sau khi trừ số ủy thác 8 việc, tổng số phải thi hành là 343 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 327 việc; số chưa có điều kiện là 16 việc. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 289 việc, tăng 14 việc (tăng 5,09%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 88,38%. Về tiền, tổng số giải quyết là 6 tỷ 683 triệu 476 nghìn đồng. Trong đó số cũ chuyển sang là 1 tỷ 785 triệu 268 nghìn đồng; số thụ lý mới là 4 tỷ 898 triệu 208 nghìn đồng, tăng 3 tỷ 157 triệu 965 nghìn đồng (tăng 181,46%) so với năm 2021.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục THADS huyện Như Xuân đã khẩn trương, tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ THADS được giao trên tất cả các mặt công tác. Tập trung chỉ đạo, giải quyết việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước, các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng, những vụ án tồn đọng nhiều năm. Tuy nhiên, số tiền thi hành xong giảm 952 triệu 077 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2022 (chiếm tỷ lệ 33,89%); tỷ lệ giải quyết xong về việc tăng 9 việc so với cùng kỳ năm 2022 (chiếm tỷ lệ 8,18%).

Những chuyển biến tích cực trong công tác năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 là tiền đề quan trọng để Chi cục THADS huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, công tác giải thích, vận động từ lực lượng chấp hành viên để tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành và Nhân dân, nhất là sự tự nguyện thi hành án của người phải thi hành án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động THADS. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo áp dụng chính xác các quy định của pháp luật, thi hành đúng nội dung bản án, quyết định của tòa án. Đồng thời nêu cao quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác thi hành án trong thời gian tiếp theo, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn Lưu