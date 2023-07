(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, ngày 2-7-2023 Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Hờ Thị Chá, sinh năm 1966, quê quán huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trú tại bản Khằm I, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”.

{title} Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm sau 9 năm lẩn trốn Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, ngày 2-7-2023 Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Hờ Thị Chá, sinh năm 1966, quê quán huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trú tại bản Khằm I, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”. Đối tượng Hờ Thị Chá. Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, đầu năm 2014 Hờ Thị Chá đã bán ma tuý cho em chồng là Vàng A Châu trú cùng xã. Sau khi biết Vàng A Châu bị bắt, Hờ Thị Chá đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, Hờ Thị Chá đã trốn sang Lào nhưng không thường xuyên ở một địa điểm nên gây khó khăn cho công tác bắt giữ. Khoảng 23h ngày 2-7-2023, sau khi xác định rõ đối tượng vừa về huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và đang lẩn trốn tại xã Chiềng Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu bắt giữ và di lý về Thanh Hoá để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an huyện Mường Lát tiếp tục xử lý theo quy định. Phạm Hoà

Từ khóa: Bắt giữTruy nãTội phạmBỏ trốn khỏi địa phươngxã Trung Lýđối tượng