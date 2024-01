Bắt đối tượng buôn bán súng và linh kiện với số lượng lớn trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Định phát hiện một số trang trên mạng xã hội Facebook, Zalo và Youtube đăng tải thông tin, hình ảnh để bán các loại súng hơi, súng bắn đạn chì... nên đã lập án đấu tranh.

Công an huyện Yên Định kiểm kê tang vật vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng xác định chủ các tài khoản này là Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là đối tượng đã từng bị xử phạt hành chính 2 lần về hành vi tàng trữ súng săn, chi tiết và cụm chi tiết súng săn.

Sau khi xác định được đối tượng và thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan, ngày 5/1/2024 Công an huyện Yên Định đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiến hành triệu tập Nguyễn Minh Tú đến cơ quan Công an để làm việc. Đồng thời, huy động lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của Nguyễn Minh Tú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 3 khẩu súng hơi (dạng súng bắn đạn chì được lắp ráp hoàn chỉnh) và 846 linh kiện lắp ráp súng gồm: 156 ống ngắm, 110 nòng súng, 14 hộp laser, 69 ống giảm thanh và chi tiết ống giảm thanh, gần 3.000 viên đạn, 100 hộp chân kính ống ngắm cùng nhiều chi tiết, cụm chi tiết và phụ kiện khác, ước tính lắp ráp hoàn chỉnh được khoảng gần 100 khẩu súng săn các loại.

Đối tượng Nguyễn Minh Tú cùng tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất tinh vi. Toàn bộ số súng và linh kiện súng được Nguyễn Minh Tú mua về và cất giấu tại một kho hàng bí mật. Sau đó, đối tượng dùng các tài khoản ảo trên mạng xã hội để đăng tải thông tin rao bán, kèm theo cách thức liên lạc và trao đổi bí mật nhằm che giấu sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Tú để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Phương (CTV)