Petrolimex trao thưởng chương trình “Hóa đơn trao tay - vận may bất ngờ” cho các khách hàng tỉnh Thanh Hóa

Ngày 20/12, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Hóa đơn trao tay - vận may bất ngờ” của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho các khách hàng may mắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công ty Xăng dầu Thanh Hóa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Hóa đơn trao tay - vận may bất ngờ” cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Hóa đơn trao tay - vận may bất ngờ” là chương trình khuyến mãi lớn được Petrolimex tổ chức, nhằm khuyến khích và tạo thói quen với khách hàng là các cá nhân không kinh doanh lấy hóa đơn sau khi mua hàng tại Petrolimex, cũng như thiết thực hưởng ứng chủ trương của cơ quan chức năng nhà nước trong việc tuyên truyền để người dân chủ động động lấy hóa đơn khi mua hàng hóa. Đây cũng là lời tri ân đến tất cả các khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của Petrolimex trong suốt 70 năm qua.

Chương trình được triển khai trong thời gian 70 ngày, từ 22/9 đến 30/11/2024 trên phạm vi toàn quốc, áp dụng đối với khách hàng cá nhân không kinh doanh, sử dụng phương tiện giao thông đường bộ có biển số xe, mua xăng dầu có giá trị từ 500.000 đồng trở lên và có hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn) tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc 51 công ty xăng dầu thành viên thuộc Petrolimex.

Có 59 khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa may mắn nhận được giải thưởng từ chương trình “Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ”.

Ngày 10/12/2024, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức Lễ quay số để tìm ra khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình “Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ”. Lễ quay số trúng thưởng được tổ chức công khai, minh bạch với sự tham dự và chứng kiến của các cơ quan ban ngành liên quan và đại diện khách hàng. Kết quả, chương trình đã tìm được chủ nhân của hơn 3.500 giải thưởng giá trị gồm: 62 giải Nhất mỗi giải 1 xe máy Honda SH 125i; 186 giải Nhì mỗi giải 1 chiếc xe máy Yamaha Latte; 310 giải Ba mỗi giải 1 chiếc xe đạp GIANT Escape và 3.100 giải Khuyến khích mỗi giải 1 Phiếu mua xăng dầu trị giá 1.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa trao giải nhất là 1 xe máy Honda SH 125i cho khách hàng Lê Thanh Long.

Ông Nguyễn Hanh Chí, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa trao giải Nhì, mỗi giải là chiếc xe máy Yamaha Latte cho 3 khách hàng may mắn trên địa bàn tỉnh.

Ông Mai Thanh, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hoá trao giải Ba, mỗi giải 1 chiếc xe đạp GIANT Escape cho 5 khách hàng may mắn trên địa bàn tỉnh.

Tại Thanh Hóa, có 59 khách hàng của Công ty Xăng dầu Thanh Hóa may mắn trúng các giải thưởng của chương trình gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 50 giải khuyến khích. Ngay sau khi có danh sách của các khách hàng may mắn, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa đã nhanh chóng tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Hóa đơn trao tay - vận may bất ngờ” để trao những phần quà giá trị và ý nghĩa đến tận tay tất cả các khách hàng. Điều này cho thấy uy tín và sự cam kết của Petrolimex và Công ty Xăng dầu Thanh Hóa trong việc triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, cũng như chất lượng các sản phẩm, dịch vụ cung cấp đến khách hàng.

Khách hàng Lê Thanh Long (Tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) là khách hàng may mắn nhận được giải nhất của chương trình với giải thưởng là xe máy Honda SH 125i.

Tại buổi lễ trao thưởng, khách hàng Lê Thanh Long (Tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) là khách hàng may mắn nhận được giải nhất của chương trình với giải thưởng là chiếc xe máy Honda SH 125i. Anh xúc động chia sẻ: "Là khách hàng trung thành của Petrolimex trong suốt 36 năm qua, tôi luôn tin tưởng, ủng hộ và lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ của Công ty Xăng dầu Thanh Hóa. Tôi rất vui và may mắn khi nhận được giải thưởng giá trị từ chương trình. Điều này làm tôi thêm tin và yêu hơn thương hiệu Petrolimex. Xin chúc Petrolimex và Công ty Xăng dầu Thanh Hóa ngày càng phát triển và triển khai thêm nhiều chương trình khuyến mãi để có nhiều khách hàng có được may mắn giống như tôi”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Thanh, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hoá gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến tất cả các khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty trong suốt những năm qua.

Petrolimex với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành luôn tự hào là Tập đoàn năng lượng số 1 Việt Nam về kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, tiên phong trong việc cung ứng các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường; đáp ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng, bình ổn thị trường, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Petrolimex thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi lớn nhằm tri ân và mang niềm vui đến cho tất cả các khách hàng.

Nguyễn Lương