Pest Shop - Công ty cung cấp giải pháp kiểm soát dịch hại toàn diện

Pest Shop là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp kiểm soát dịch hại, mang đến sự an tâm cho mọi gia đình và doanh nghiệp. Với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống, Pest Shop không ngừng phát triển các sản phẩm và dịch vụ toàn diện, đáp ứng nhu cầu xử lý côn trùng và các vấn đề dịch hại hiệu quả, an toàn, thân thiện với môi trường.

Các loại sản phẩm và dịch vụ nổi bật của Pest Shop

Pest Shop cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ kiểm soát dịch hại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đèn diệt côn trùng và đèn bắt muỗi tại Pest Shop

Các loại đèn diệt côn trùng và đèn bắt muỗi của Pest Shop được nhập khẩu chính hãng, đảm bảo chất lượng, giúp kiểm soát côn trùng hiệu quả trong không gian sống và làm việc.

Các sản phẩm tiêu biểu:

- Lumnia Compact Colour: Thiết bị sử dụng đèn LED 11W, thu hút và tiêu diệt côn trùng bay hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- PS DS-D152G: Đèn diệt côn trùng bằng điện với vỏ ngoài sơn tĩnh điện chống gỉ, nâng cao độ bền và tuổi thọ, phù hợp cho môi trường sản xuất và chế biến

Ưu điểm:

- An toàn cho người sử dụng và môi trường, không sử dụng hóa chất độc hại.

- Thiết kế hiện đại, thẩm mỹ, phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Thuốc diệt côn trùng tại Pest Shop

Pest Shop cung cấp các dòng thuốc diệt côn trùng chuyên dụng, hiệu quả trong quá trình tiêu diệt muỗi, kiến, gián và thằn lằn.

- Sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu quốc tế: Bao gồm Bayer, BASF, Syngenta, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy cao.

- An toàn cho người dùng và vật nuôi: Khi sử dụng đúng hướng dẫn, các sản phẩm đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và vật nuôi.

Thiết bị kiểm soát dịch hại khác

Ngoài đèn diệt côn trùng và thuốc diệt côn trùng, Pest Shop còn cung cấp các thiết bị kiểm soát dịch hại khác, nâng cao bảo vệ môi trường sống và sản xuất.

- Máy phun sương ULV và máy phun khói: Dành cho khu vực rộng lớn, giúp phân tán thuốc diệt côn trùng một cách hiệu quả và đồng đều.

- Vật tư nông nghiệp: Hỗ trợ bảo vệ mùa màng, giúp nông dân kiểm soát dịch hại và tăng năng suất cây trồng.

Thành tựu và sự uy tín của Pest Shop

Pest Shop đã và đang khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kiểm soát dịch hại tại Việt Nam, đạt được nhiều thành tựu và xây dựng uy tín vững chắc. Cụ thể như sau:

- Với hơn 5 năm hoạt động, Pest Shop đã tích lũy kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn, cung cấp giải pháp hiệu quả cho khách hàng.

- Pest Shop hợp tác với các tập đoàn hàng đầu như Bayer và Syngenta, đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng cao.

- Công ty phục vụ và nhận được đánh giá tích cực từ đông đảo khách hàng, khẳng định chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

- Pest Shop có hệ thống kho hàng tại Hà Nội và TP.HCM đảm bảo cung ứng sản phẩm nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng trên toàn quốc.

- Tổng đài hỗ trợ hoạt động từ 7:30 đến 22:00 hàng ngày, với gần 200 nhân viên phục vụ hơn 10.000 cuộc gọi mỗi ngày, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

- Pest Shop chỉ kinh doanh các sản phẩm đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật, không bán hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Pest Shop cam kết an toàn giải pháp kiểm soát dịch hại toàn diện

Pest Shop cam kết cung cấp các giải pháp kiểm soát dịch hại hiệu quả, an toàn và chất lượng, với những đặc điểm nổi bật sau:

- Các sản phẩm tại Pest Shop được phân phối chính hãng, có giấy phép lưu hành và MSDS, từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

- Sản phẩm sản xuất và nhập khẩu với giá tốt nhất thị trường cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua số lượng lớn.

- Chính sách bảo hành dài hạn lên đến 12 tháng tùy theo loại sản phẩm.

- Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng phục vụ quý khách tận tình nhất.

Pest Shop luôn cam kết mang đến các giải pháp kiểm soát dịch hại toàn diện, hiệu quả và an toàn, giúp bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cho mọi khách hàng. Công ty đào tạo đội ngũ chuyên gia tận tâm am hiểu về sản phẩm và dịch vụ, giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề dịch hại một cách bền vững. Vậy nên, hãy tin tưởng đồng hành cùng Pest Shop để trải nghiệm sự khác biệt và an tâm trong từng giải pháp.

CÔNG TY TNHH PEST SHOP VIỆT NAM - Địa chỉ: 254/11A Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT: 0906.537.486 - Website: https://pestshop.vn/

