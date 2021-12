Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở bản Đông Ban

Đông Ban là một trong những bản nằm dọc Quốc lộ 15C, cách trung tâm xã Pù Nhi 2 km, cách trung tâm huyện Mường Lát hơn 10 km. Bản có diện tích tự nhiên 186 ha; có 60 hộ, 240 nhân khẩu, với 2 dân tộc Thái và Mường sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 79,01%.

Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Pù Nhi và Đồn Biên phòng Pù Nhi giúp Nhân dân bản Đông Ban làm đường giao thông nội bản.

Ông Hà Văn Đợi, bí thư chi bộ, trưởng bản Đông Ban, cho biết: Là bản miền núi đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm ở một số lĩnh vực còn thấp, trình độ dân trí không đồng đều, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, sản xuất nông nghiệp manh mún, phân tán, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người thấp, nội lực trong Nhân dân còn hạn chế. Do đó, ngay sau khi bản Đông Ban bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), chi bộ, ban quản lý bản đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể của bản về XDNTM. Từ đó, Nhân dân trong bản đã tích cực tham gia hiến đất, di dời nhà ở, góp tiền, nguyên vật liệu và ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng. Quá trình thực hiện XDNTM, bản đã huy động được gần 8 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 6,8 tỷ đồng, chiếm 86,6%, Nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, chiếm 13,4%, để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất. Từ các nguồn vốn trên, tập thể cán bộ và Nhân dân bản Đông Ban đã lựa chọn các công trình, những phần việc liên quan đến lợi ích thiết thực nhất của người dân thì làm trước, như: xây dựng và bê tông hóa các trục đường nội bản, làm mới 10 bể nước, 10 nhà vệ sinh, nâng cấp, tu sửa 15 nhà vệ sinh; xây mới 600m tường rào cổng ngõ; bê tông hóa 3 nền nhà với tổng diện tích 160m2; sắp xếp lại 21 nhà... với tổng số tiền là 916 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ là 60 tấn xi măng, Nhân dân đóng góp là 826 triệu đồng (ngày công và vật liệu). Đồn Biên phòng Pù Nhi, công đoàn cơ sở xã, công an xã, chi đoàn thanh niên các bản, hội viên các chi hội, sinh viên Học viện An ninh Nhân dân huy động hỗ trợ ngày công lao động...

Bên cạnh đó, ban quản lý bản đã tập trung chỉ đạo Nhân dân khai hoang các piềng bãi, ruộng bậc thang, sản xuất lúa nước 2 vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào gieo trồng, nên sản lượng lương thực đạt 157 tấn/năm. Đàn gia súc, gia cầm có 1.689 con, trong đó 24 con trâu, 88 con bò, 57 con lợn, 130 con thỏ, 20 con dê, 1.500 con gia cầm. Triển khai trồng 1 ha cây mít Thái, 3 ha xoài, 42,7 ha rừng... Nhờ đó, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của bản Đông Ban đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%.

Ông Bùi Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, chia sẻ: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, không những bản Đông Ban mà ở những bản khác trong xã, người dân đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền chung tay XDNTM. Mặc dù trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nhưng người dân trong bản rất tích cực đóng góp, tham gia XDNTM. Để bảo đảm minh bạch trong chương trình XDNTM, xã đã niêm yết công khai danh sách các chương trình, dự án nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước để Nhân dân theo dõi, giám sát. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên ban quản lý bản, bảo đảm tất cả các công việc của bản phải được bàn bạc, thống nhất. Phối hợp với ban giám sát cộng đồng xã thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình NTM đang triển khai.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện dự án XDNTM, bản Đông Ban đã đạt được những mục tiêu về phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân. Thời gian tới, UBND xã Pù Nhi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây trồng mới năng suất cao, hiệu quả kinh tế vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người, đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo mỗi năm. Duy trì và nhân rộng trong cộng đồng dân cư cuộc vận động “Toàn dân chung sức XDNTM” và phong trào “Phụ nữ 5 không, 3 sạch”... nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm từ người dân trong bản và sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến hết tháng 11-2021, bản Đông Ban đã hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM (xã Pù Nhi đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận bản đạt chuẩn NTM).

Bài và ảnh: Tiến Đạt