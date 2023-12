Nhân rộng mô hình “Camera với an ninh trật tự” trong XDNTM

Mô hình “Camera với an ninh trật tự (ANTT)" trong XDNTM được triển khai, nhân rộng trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả tích cực, được xem là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an Nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an trích xuất dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát phục vụ điều tra, khám phá các vụ án.

Mô hình “Camera an ninh cộng đồng” ở xã Vân Sơn (Triệu Sơn) thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp xã sớm hoàn thành tiêu chí số 19 về ANTT trong XDNTM. Để phát huy hiệu quả mô hình, lực lượng công an xã đã trực tiếp xuống địa bàn cơ sở tổ chức thăm dò, lấy ý kiến Nhân dân và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về việc lắp đặt hệ thống camera; phối hợp tuyên truyền, vận động để Nhân dân và người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực của việc lắp đặt camera giám sát, từ đó tin tưởng, ủng hộ và tạo được sự nhất trí, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tự nguyện đóng góp kinh phí, cho sử dụng nguồn điện sinh hoạt của gia đình và chia sẻ chung đường truyền internet, góp phần giảm chi phí lắp đặt, vận hành hệ thống camera. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng, triển khai mô hình “Camera an ninh cộng đồng” tại 8/8 thôn với 41 mắt camera, tổng kinh phí 410 triệu đồng.

Qua gần 2 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả hỗ trợ lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Đặc biệt, thông qua mô hình đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đã giảm hẳn... Thông qua hình ảnh trích xuất từ các camera đã giúp lực lượng công an điều tra xác minh, xử lý hàng chục vụ việc phức tạp về ANTT, trong đó có 5 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ gây rối trật tự công cộng...

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt là mô hình “Camera với ANTT” trong XDNTM. Việc quán triệt, triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình “Camera với ANTT” trong tỉnh đã tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và Nhân dân. Đến nay, mô hình đã huy động được kinh phí gần 100 tỷ đồng, trong đó cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo xây dựng, tạo điều kiện bảo đảm hoạt động với kinh phí là 72,1 tỷ đồng; sự đóng góp, ủng hộ của Nhân dân, cá nhân, tập thể các cơ quan, doanh nghiệp là 26,6 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 332 mô hình “Camera với ANTT” với tổng số 14.053 mắt camera được lắp đặt, quản lý tại trụ sở công an các đơn vị; trong đó hằng năm được bổ sung trên 500 mắt camera; và đã được triển khai tại 26 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, lực lượng công an các cấp đã tổ chức tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và Nhân dân chủ động lắp đặt 122.255 mắt camera phục vụ bảo vệ tài sản và quá trình trích xuất của lực lượng công an khi có yêu cầu.

Công an huyện Nga Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng lắp đặt các mắt camera tại khu vực trung tâm.

Mô hình “Camera với ANTT” thực sự phát huy vai trò, tác dụng và mang lại những hiệu quả thiết thực. Đây không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an, mà đã trở thành nhiệm vụ của cả cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trách nhiệm trong phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân. Thông qua mô hình “Camera với ANTT”, từ năm 2021 đến nay lực lượng công an các cấp đã tiến hành 12.293 lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, khám phá các vụ án và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; xác minh, làm rõ 2.160 vụ việc liên quan đến ANTT tại địa bàn cơ sở. Trong đó, đã xác minh, làm rõ 505 vụ trộm cắp tài sản; 406 vụ cố ý gây thương tích; 664 vụ va chạm, tai nạn giao thông, 171 vụ gây rối trật tự công cộng...

Việc xây dựng mô hình “Camera với ANTT” trong XDNTM trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân, bảo đảm ANTT, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương