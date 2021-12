Huyện Nông Cống được Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tại thủ đô Hà Nội, ngày 29-12 Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổ chức hội nghị thẩm định xét, công nhận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2010, huyện Nông Cống bắt tay xây dựng NTM với nhiều khó khăn do huyện có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu… Bình quân toàn huyện mới đạt 5,2 tiêu chí xã NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 11,75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 21,38%.

Sau 11 năm triển khai xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu và đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tổng vốn đầu tư xây dựng NTM của huyện đạt trên 9,2 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; tăng giá trị các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của huyện đạt 48,81 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,73%, thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh.

Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng NTM đã làm chuyển đổi nhận thức của cán bộ và Nhân dân theo hướng từ tư duy coi chương trình là một dự án đầu tư của nhà nước sang tư duy nội sinh lấy sức dân là chính. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, huy động được cả xã hội chung sức xây dựng NTM. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ và hiện đại, bộ mặt nông thôn được đổi mới, diện mạo làng quê nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp văn minh hơn. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì ổn định. Tỷ lệ hài lòng trong xây dựng NTM của huyện là 99,1%

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị huyện Nông Cống trong xây dựng huyện NTM. Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng lưu ý huyện Nông Cống một số vấn để để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt là lĩnh vực môi trường và nông nghiệp.

Sau khi phản biện, đánh giá kết quả xây dựng huyện NTM của huyện Nông Cống, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã đồng ý đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông Cống đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Hoàng Yến