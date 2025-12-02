Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2025, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới phía Tây của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các xã thuộc vùng huyện Mường Lát cũ triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, có giải pháp phù hợp để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu; đồng thời xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chiều ngày 02/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt các xã thuộc vùng huyện Mường Lát cũ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và các thành viên trong đoàn công tác đã nghe đại diện các xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện xã Mường Lát báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau hơn 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết lĩnh vực. 8 xã thuộc vùng huyện Mường Lát cũ đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn đội ngũ, phát huy tốt hiệu quả mô hình mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt (với hơn 5.800 hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt gần 99%).

Đại diện lãnh đạo xã Mường Chanh phát biểu tại buổi làm việc.

Sản xuất nông nghiệp chuyển theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nhiều sản phẩm đặc trưng tiếp tục được duy trì, trong đó có 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định; công tác quản lý đất đai và đầu tư công được thực hiện đúng quy định.

Các địa phương đã chủ động chăm lo an sinh, giáo dục, y tế và chính sách dân tộc; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo các xã cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đội ngũ cán bộ công chức, cơ sở vật chất phục vụ vận hành chính quyền cấp xã mới; một bộ phận nhỏ Nhân dân vẫn chưa thích nghi với cách vận hành mới, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến...

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Việt Bắc phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đề xuất của các địa phương, phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát mà Nhân dân các xã thuộc vùng huyện Mường Lát cũ phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương khi vận hành theo mô hình mới, đặc biệt về hạ tầng và nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các xã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, có giải pháp phù hợp để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhất là nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các xã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; rà soát quy hoạch, chủ động phòng chống thiên tai, quản lý rừng và khoáng sản, nâng cao hiệu quả đầu tư công, góp phần phát huy hiệu quả dự án, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh nông nghiệp, du lịch, phát triển HTX, doanh nghiệp và liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng với phát triển kinh tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền các xã đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo công tác xây dựng Đảng và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Các sở, ngành chức năng của tỉnh tích cực hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng các xã trong việc hiện thực hóa các chủ trương, đề án, kế hoạch đã được các địa phương xác định. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân của các xã vùng huyện Mường Lát cũ sẽ đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới phía Tây của tỉnh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt các xã, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra tiến độ thi công và tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công Dự án Thủy lợi - Thủy điện Tén Tằn. Dự án này có tổng mức đầu tư 418,5 tỷ đồng do Công ty CP Mường Lát làm chủ đầu tư. Công suất phát điện 12 MW. Đến nay, sau 2 tháng khởi công, dự án đã thi công được 60% khối lượng. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 7/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thủy lợi - Thủy điện Tén Tằn.

Theo ông Trịnh Khắc Nguyên, Giám đốc điều hành dự án, khi đi vào hoạt động, Dự án Thủy lợi - Thủy điện Tén Tằn sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của các địa phương biên giới miền núi thuộc vùng huyện Mường Lát cũ và các khu vực lân cận; cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khoảng 240 ha và 4.000 người dân. Đồng thời, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công Dự án Thủy lợi - Thủy điện Tén Tằn.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh biểu dương sự nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công dự án; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tập trung nhân lực, trang thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng chí đề nghị ngành chức năng cấp tỉnh và chính quyền địa phương quan tâm, phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa dự án vào vận hành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Lát.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán trao quà cho các hộ gia đình chính sách.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động và động viên cán bộ, công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Lát; tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn các xã thuộc vùng huyện Mường Lát cũ.

Phong Sắc