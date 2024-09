Những ngôi nhà mang tên “Mái ấm tình thương”

Chỉ với mức đóng góp từ 2.000 đến 5.000 đồng trở lên/hội viên/năm, gắn với kết nối cộng đồng, từ năm 2010 đến nay, Hội LHPN huyện Nga Sơn đã hỗ trợ xây dựng được 63 ngôi nhà mang tên “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo trên địa bàn.

Hội LHPN huyện Nga Sơn trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Mai Thị Nam ở thôn Đông Sơn, xã Nga Hải (Nga Sơn).

Trong ngôi nhà mới kiên cố và vững chãi, bà Phạm Thị An ở thôn Đồng Đội, xã Nga Phượng nghẹn ngào kể với chúng tôi về cuộc sống của gia đình mình. Bà An chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 5 người con, nhiều năm qua chung sống trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, dột nát. Kể từ khi chồng mất sớm, các con lập gia đình ở nơi xa và hoàn cảnh khó khăn, bản thân tôi chưa bao giờ mơ ước có được ngôi nhà kiên cố". Hiện nay, bà An đang ở với đứa cháu của con gái thứ 2 trong ngôi nhà chật hẹp, ẩm thấp. Vào những ngày trời có mưa, dột xung quanh nhà, phải lấy xô, chậu để hứng và mỗi khi nhìn các bức tường nứt toác, 2 bà cháu lại canh cánh nỗi lo nhà sập, đổ lúc nào chẳng hay.

Cứ ngỡ rằng cả cuộc đời bà An gắn liền với căn nhà dột nát, thế nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Hội LHPN huyện hỗ trợ 10 triệu đồng xây dựng “Mái ấm tình thương” và Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương của ven biển Việt Nam” tài trợ 80 triệu đồng, bà An đã có thêm động lực, xây dựng được ngôi nhà kiên cố, với tổng giá trị 220 triệu đồng.

Tương tự, bà Mai Thị Nam ở thôn Đông Sơn, xã Nga Hải cũng thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất sớm, bà tần tảo nuôi con, cuộc sống chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, trong khi đó 2 người con gái không nhanh nhẹn, thường xuyên ốm đau bệnh tật. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi bà có thêm các cháu. Cả gia đình gồm 7 người tá túc trong căn nhà cấp 4 khoảng 20m2.

Bằng tình cảm yêu thương, trách nhiệm, Hội LHPN huyện đã thẩm định và quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng cho bà Nam xây dựng “Mái ấm tình thương”. Cùng với nguồn kinh phí 80 triệu đồng từ Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương của ven biển Việt Nam” và sự giúp đỡ của người thân, sau 4 tháng thi công, tháng 7/2024 ngôi nhà rộng 42m2, giá trị 170 triệu đồng đã hoàn thành. Trong niềm vui mừng khôn xiết, bà Nam chia sẻ: “Cả cuộc đời tôi chỉ mong có chỗ ở kiên cố. Ngôi nhà mới là động lực để mẹ con, bà cháu tôi phải luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nga Sơn Trịnh Thị Yến, cho biết: "Thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Nga Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các cấp hội cơ sở. Để có nguồn lực ổn định và bền vững, hằng năm, các cấp hội tích cực, tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp quỹ dành riêng cuộc vận động này, với mức từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng trở lên/1 hội viên. Từ nguồn đóng góp của hội viên, hằng năm, Hội LHPN huyện thu được số tiền từ 100 đến 150 triệu đồng, hỗ trợ từ 3 đến 5 nhà cho hội viên nghèo khó khăn về nhà.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là thường xuyên chia sẻ, thông tin những gia đình hội viên được giúp đỡ, làm nhà nên hội viên phụ nữ huyện luôn tin tưởng, tự giác đóng góp, duy trì tốt nguồn quỹ này trong nhiều năm qua. Từ nguồn quỹ kêu gọi được, Hội LHPN huyện phân chia nguồn lực về các xã, thị trấn công khai, phù hợp với từng đối tượng. Với mức hỗ trợ tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng/hộ, kết hợp với các nguồn kêu gọi hỗ trợ khác để xây dựng thêm nhiều ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu