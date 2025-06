Những mô hình tiêu biểu trong XDNTM ở Thiệu Hóa

Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã huy động nhiều nguồn lực và sự tham gia của người dân để thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, tiêu biểu và phù hợp, góp phần đưa huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và tạo đà cho sự phát triển về sau.

Người dân các xã trồng hoa góp phần xây dựng “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Thiệu Hóa là huyện trọng điểm của tỉnh về phát triển nông nghiệp. Huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, thủy lợi để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nên trong lộ trình XDNTM, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, từ khâu quy hoạch các vùng phát triển sản xuất, các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương đến việc vận dụng các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh đầu tư vào nông nghiệp. Cùng với đó, huyện cũng đã ban hành các đề án hỗ trợ nhằm thu hút các doanh nghiệp, khuyến khích các chủ thể đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi các mô hình sản xuất theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Do đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã hình thành được nhiều vùng, mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn như: vùng sản xuất lúa, gạo (8 vùng) có quy mô lớn từ 10ha trở lên tại các xã Thiệu Hợp, Thiệu Viên, Thiệu Giao, thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Phúc... để sản xuất lúa theo hướng hữu cơ; 14 cơ sở sản xuất mạ khay phục vụ 40% diện tích lúa cấy trên địa bàn huyện; 5 HTX đã đầu tư máy cày, máy cấy, máy thu hoạch phục vụ các hộ sản xuất. Hiệu quả các vùng sản xuất lúa tập trung cao gấp 1,5 lần sản xuất lúa thông thường; vùng sản xuất mía đường tập trung có 200ha liên kết với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, hiệu quả kinh tế thu được từ 85 - 90 triệu đồng/ha (năng suất bình quân 70 tấn/ha, giá mía 1.250 triệu đồng/tấn; vùng cây ăn quả (cam, bưởi, mít) tập trung từ 3ha trở lên đến 30ha mang giá trị kinh tế từ 200 đến 400 triệu đồng/ha; vùng sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh 44ha cho hiệu quả kinh tế từ 300 - 400 triệu đồng/ha; vùng sản xuất trồng dưa vàng trong nhà màng, nhà lưới tập trung 14ha, hiệu quả kinh tế từ 700 - 900 triệu đồng/ha...

Trong XDNTM, môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng và thu hút được nhiều cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia. Qua đó, các địa phương trên địa bàn huyện đã xây dựng được mô hình nổi bật, mang dấu ấn riêng. Nổi bật là “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Để thực hiện đạt 5 tiêu chí của mô hình, ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp đã phát động, kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Theo thống kê của huyện, toàn huyện đã vận động 7.734 hộ dân hiến 122.237m2 đất, đóng góp hơn 445,8 tỷ đồng, 86.325 ngày công, đổ bê tông hơn 286km, Asphalt nhựa hơn 153,8km dài đường giao thông, xây dựng và chỉnh trang 407.307m tường rào, lắp đặt hơn 243,7km đường điện chiếu sáng nông thôn... để thực hiện mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng nhằm tạo động lực phấn đấu cho Nhân dân, cán bộ trên địa bàn huyện quyết tâm xây dựng thành công huyện NTM nâng cao hướng đến trở thành đô thị. Vào những ngày lễ, kỷ niệm lớn, Nhân dân các thôn, tiểu khu treo cờ rực rỡ; những lá cờ phai cũ được thay thế và có chỗ cắm cờ cố định theo hàng lối tạo sự ngay ngắn, chỉn chu và trang trọng. Mô hình “Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng” là một mô hình mang giá trị ý nghĩa cao trong XDNTM trên địa bàn huyện, nhất là giai đoạn phấn đấu xây dựng đạt huyện NTM nâng cao. Đường cờ không chỉ tạo điểm nhấn trong xây dựng cảnh quan môi trường mà còn là hình thức giáo dục lòng yêu nước cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Mô hình “Camera với an ninh, trật tự” là một trong những mô hình nổi bật trong XDNTM ở huyện Thiệu Hóa. Công an huyện Thiệu Hóa (trước đây), nay là công an các xã, thị trấn đã phối hợp với chính quyền địa phương có nhiều cách làm sáng tạo. Sự ra đời của hệ thống camera ở các khu công cộng, khu dân cư đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong bảo đảm trật tự trị an xã hội. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt trên 2.000 mắt camera hướng ra địa điểm công cộng, mặt đường giao thông. Trong đó, 24/24 xã, thị trấn đã lắp đặt 783 mắt, 1.264 hộ với gần 1.300 mắt với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, hỗ trợ từ UBND huyện và nguồn Nhân dân, doanh nghiệp đóng góp, cùng với hệ thống camera giám sát an ninh trật tự 98 mắt do UBND huyện lắp đặt với kinh phí 2 tỷ đồng. Qua trích xuất hình ảnh từ camera đã giúp lực lượng công an phát hiện, làm rõ nhiều vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật về tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... Mô hình giúp tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả tích cực từ các mô hình được hình thành trong quá trình XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã khẳng định hiệu quả rõ rệt. Các mô hình đều được nhân rộng và hình thành từ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân góp phần thực hiện các tiêu chí NTM, đặc biệt là tiêu chí huyện NTM nâng cao năm 2025.

Bài và ảnh: Minh Trang