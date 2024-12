Những mẫu ôtô “âm thầm” rút khỏi thị trường Việt Nam trong năm 2024

Trong khi thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dòng xe mới trong năm nay thì cũng có những mẫu xe đã phải khép lại hành trình và không còn có mặt trong danh sách sản phẩm chính hãng.

Một số mẫu xe bị khai tử đã rút khỏi thị trường bốn bánh. Điểm chung của các dòng xe này là đều sở hữu doanh số èo uột, thậm chí liên tục lọt top bán chậm trong suốt thời gian dài.

Suzuki Swift

Từ tháng 8/2024, trên trang web chính thức của Suzuki Việt Nam không còn xuất hiện mẫu xe Swift cho thấy chiếc hatchback hạng B này dường như đã bị “khai tử” khỏi thị trường.

'Bản sao' của Mini Cooper đã rời khỏi thị trường bốn bánh Việt. (Ảnh nguồn: Suzuki)

Dù vậy, đây có thể là động thái tạm thời ngưng bán Suzuki Swift thế hệ hiện tại ở Việt Nam để chuyển sang thế hệ mới và sẽ được nhập khẩu từ Nhật Bản, theo nhiều tin đồn trước đó. Những chiếc Swift hiện tại đang được nhập khẩu từ Thái Lan, nhưng nhà máy ở Đông Nam Á sẽ chính thức đóng cửa sau năm 2025.

Xe được đánh giá cao ở mặt thiết kế và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu, tuy nhiên lại có doanh số không khả quan tại Việt Nam. Trong tháng 7/2024, hãng Suzuki chỉ bán được 8 chiếc Swift. Cộng dồn 7 tháng đầu năm nay, mẫu xe hatchback hạng B này mới đạt doanh số 225 xe.

Khi chuyển sang thế hệ mới, Swift sẽ sử dụng động cơ mild hybrid mới, bao gồm máy xăng dung tích 1,2L, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực kết hợp với môtơ điện 3,1 mã lực, pin lithium-ion 3Ah tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, xe sẽ phải chịu mức thuế cao hơn, từ đó tăng giá bán càng gây thêm khó khăn cho việc kinh doanh.

Lexus IS

Mẫu sedan cao cấp của hãng xe Nhật Lexus chính thức bị khai tử tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2024. Hãng không nói rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng theo một số nhân viên bán hàng của Lexus cho biết IS có doanh số thấp.

Lexus IS rời khỏi cuộc đua sedan hạng sang tại Việt Nam do không thể cạnh tranh về giá. (Ảnh nguồn: Lexus)

Sở hữu ngoại hình thể thao và trẻ trung, IS từng thu hút sự chú ý của không ít người tiêu dùng khi lần đầu ra mắt vào năm 2021. Tuy nhiên, với mức giá cao, từ 2,13 đến 2,82 tỷ đồng, cộng thêm trang bị không thực sự nổi bật so với các đối thủ như BMW 3-Series, Lexus IS không thể duy trì sức hút. Thêm vào đó, xu hướng chuyển dịch của người tiêu dùng từ các mẫu sedan gầm thấp sang các dòng SUV gầm cao đã khiến mẫu xe này không còn được ưa chuộng.

Ngoài thị trường Việt, Lexus IS còn bị khai tử ở nhiều thị trường quốc tế, như Anh Quốc hay Úc. Sau khi ngừng bán IS, Lexus hiện chỉ còn hai mẫu sedan gầm thấp là Lexus ES và Lexus LS tại Việt Nam.

Toyota Yaris

Cuối tháng 6/2024, Toyota Việt Nam đã gỡ cái tên Yaris khỏi phân mục hatchback trên website chính hãng. Động thái này như ngầm xác định về kế hoạch ngừng bán mẫu hatchback cỡ A của hãng xe hơi Nhật Bản tại thị trường Việt Nam sau thời gian dài đua top bán ế.

Mẫu hatchback hạng A Toyota Yaris. (Ảnh nguồn: Toyota)

Tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm ngừng bán, chỉ vỏn vẹn 8 chiếc Yaris bàn giao đến tay khách hàng. Đáng chú ý, đây đều là đơn hàng đặt từ trước, đại lý đã không còn xe từ khá lâu. Đối với một hatchback cùng phân khúc B như Suzuki Swift, Yaris cũng kém hơn đáng kể khi Swift đạt 225 chiếc trong cùng khoảng thời gian.

Toyota Yaris tại thị trường Việt được nhập khẩu từ Thái Lan và có các trang bị tương đồng với Vios, chỉ khác biệt về kiểu dáng. Tuy nhiên xe lại có giá bán tới 684 triệu đồng. Mức giá này có thể so sánh với nhóm SUV hạng B hiện nay.

Mazda BT-50

Trên trang chủ Mazda Việt Nam từ cuối tháng 4/2024, Mazda BT-50 không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Hiện tại, các sản phẩm trên trang web của Mazda Việt Nam chỉ là ôtô du lịch.

Mẫu xe bán tải nhà Mazda đã tạm thời ngừng bán mới tại Việt Nam. (Ảnh nguồn: Mazda)

Theo thông tin từ đại lý, việc Mazda BT-50 không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm trên trang chủ của Mazda Việt Nam do mẫu xe đang tạm ngừng bán. Đây là dòng xe nhập khẩu Thái Lan nên việc tạm ngừng bán có thể do chờ phiên bản mới. Thông tin này hoàn toàn có cơ sở khi phiên bản mới của BT-50 đã xuất hiện ở Triển lãm ôtô quốc tế Bangkok 2024 tại Thái Lan.

Ngoài ra, nhiều khả năng, việc bị ngừng bán có thể là do doanh số bán hàng của Mazda BT-50 phiên bản hiện tại chưa được như kì vọng của hãng. Trong quý I/2024, lượng xe bán tải Mazda BT-50 bán ra thị trường chỉ vỏn vẹn 5 xe. Kết quả này thậm chí còn kém hơn cả mẫu xe ế Isuzu D-max. Những thống kê này chứng minh Mazda BT-50 không còn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Ở cùng phân khúc xe bán tải, hiện Ford Ranger đang nắm giữ ngôi vị đầu bảng trong nhiều năm qua. Sau 11 tháng, Ranger bán ra 15.904 xe, chiếm đến 76,5% tổng lượng xe trong phân khúc.

Suzuki Ertiga

Từ đầu 2024, Suzuki Ertiga không còn được nhập bản mới về bán. Trong 6 tháng đầu 2024, các đại lý chỉ bán nốt xe tồn sản xuất 2023 hoặc 2022.

Mẫu xe Suzuki Ertiga. (Ảnh nguồn: Suzuki)

Sau khi ngừng kinh doanh Ertiga, Suzuki đã ra mắt mẫu XL7 mới với nhiều nâng cấp trong đó có động cơ mild-hybrid. Mẫu xe này hiện là chủ lực trong phân khúc MPV cỡ nhỏ giá rẻ của Suzuki, trước đó chia sẻ với Ertiga. Điều này cũng được cộng đồng xe đánh giá một bước đi cần thiết và hợp lý của Suzuki tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc MPV cỡ nhỏ

5 tháng đầu năm 2024, Suzuki Ertiga tiêu thụ được tổng cộng 1.122 xe, nhỉnh hơn Hyundai Stargazer (574 xe) nhưng cách khá xa Mitsubishi Xpander (6.537 xe) hay Toyota Veloz Cross (2.097 chiếc). Dù có giá bán khá hấp dẫn (538-608 triệu đồng) nhưng Suzuki Ertiga không phải là một cái tên nổi bật tại phân khúc MPV cỡ nhỏ tại nước ta bởi ngoại hình khá kén khách và tính năng không hấp dẫn.

Sự biến mất của các mẫu xe trên cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng thay đổi trong sở thích và nhu cầu, từ đó ảnh hưởng sâu rộng đến chiến lược của các hãng ôtô. Những mẫu xe cho dù đã từng “hot” nhưng thiếu cập nhật về thiết kế và trang bị, nhưng không thể chạy theo “trend” đã phải dừng lại vì thiếu sức hút./.

Theo TTXVN