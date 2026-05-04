Những điểm đến bùng nổ hứa hẹn tiếp tục sôi động dịp hè và lễ Quốc khánh 2/9

Với số lượt khách ấn tượng, Quảng Ninh, Sa Pa, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh, Thanh Hóa nằm trong top những điểm đến du lịch hút khách bậc nhất trong “kỳ nghỉ kép” Giỗ Tổ và 30/4 -1/5 vừa qua. Đây cũng là những điểm đến hứa hẹn sẽ bùng nổ trong dịp hè sắp tới và kỳ nghỉ lễ 2/9.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, với cách sắp xếp và hoán đổi ngày làm việc, nhiều người dân có thể có một kỳ nghỉ kéo dài gần 1 tuần, từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư 2/9/2026. Theo đó, những điểm đến bùng nổ trong dịp nghỉ lễ vừa rồi tiếp tục được nhiều người tìm kiếm cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Hạ Long xứng danh thủ phủ du lịch miền Bắc

Hạ Long thành ngôi sao sáng của du lịch dịp lễ 30/4 năm nay với Carnaval Hạ Long 2026 thu hút khoảng 80.000 khán giả. Tính lũy kế 7 ngày cả hai kỳ nghỉ, Quảng Ninh đón khoảng 1,345 triệu lượt khách.

Khu chợ phong cách “thương cảng” độc đáo VUI-Fest Hạ Long.

Điều mới mẻ nhất của Hạ Long năm nay là không chỉ hấp dẫn vào ban ngày mà còn vô cùng sôi động về đêm. Các không gian như chợ đêm, phố ẩm thực, show nhạc nước, trình diễn ánh sáng, lễ hội đường phố... hoạt động liên tục. Chỉ riêng khu vực Sun Elite City (Khu vực Ngọn Hải Đăng - Đường Kỳ Quan), Bãi Cháy, mỗi ngày đã hút hàng chục ngàn du khách đến với không khí sôi động khu chợ phong cách “thương cảng” độc đáo VUI-Fest Ha Long. Vào buổi tối, du khách hào hứng check-in với màn thủy diễn thuyền buồm đỏ, và hoà vào không khí sôi động của màn trình diễn pháo hoa tầm cao với hàng nghìn quả pháo hàng đêm.

Fansipan – điểm đến tự hào

Lễ hội Hoa hồng với hàng triệu đóa hồng cổ Sa Pa, hồng leo rực rỡ và các giống ngoại nhập quý hiếm đã tạo nên một điểm nhấn độc đáo cho du lịch Fansipan. Bản Mây với các show diễn nghệ thuật như “Đỉnh thiêng du ký” hay “Tây Bắc mùa hoa nở” được trình diễn ở nhiều khung giờ xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ cũng tạo nên sức hút cho Sa Pa.

Lễ diễu hành xe hoa tại Lễ hội Hoa hồng Fansipan.

Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Fansipan Legend, các trải nghiệm đậm bản sắc vùng cao đã trở thành thỏi nam châm hút dòng khách quốc tế đến Fansipan, với số lượng khách quốc tế tăng 190% so với năm 2025.

Sắc cờ đỏ rực trên đỉnh Fanspan ngày 30/4.

Đặc biệt, lễ thượng cờ thiêng liêng trên đỉnh Fansipan hút đông đảo du khách tham dự đã trở thành một ký ức khó quên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay. Đây cũng chính là một hoạt động ý nghĩa đưa Fansipan thành điểm đến hứa hẹn bùng nổ trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, khi du khách lựa chọn những hành trình có chiều sâu tại những địa danh gắn với lòng tự hào dân tộc.

Đà Nẵng – sẵn sàng cho mùa hè bội thu

Là thủ phủ của du lịch miền Trung, Đà Nẵng tiếp tục chứng minh sức hút với hơn 1,46 triệu lượt khách. Sự kiện khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 cùng hàng loạt lễ hội, chương trình nghệ thuật, thể thao biển, trải nghiệm văn hóa diễn ra liên tục đã giúp Đà Nẵng sẵn sàng cho một mùa hè bội thu của ngành du lịch.

Tại Đà Nẵng, Sun World Ba Na Hills vẫn là điểm đến hút khách bậc nhất trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 với Lễ hội Mặt Trời, sự ra mắt của Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng và chuỗi hoạt động trải nghiệm đầy màu sắc. Được biết, sau 4 ngày nghỉ (từ 30/4-3/5), lượng khách đến Bà Nà tăng trưởng tương đương so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách phấn khích với Lễ hội Mặt Trời tại Bà Nà.

Theo đại diện khu du lịch, việc duy trì mức tăng trưởng lượng khách đến Bà Nà tương đương năm ngoái thực chất đã là một thành công và nằm trong dự liệu của khu du lịch. Bởi trong bối cảnh du khách thắt chặt chi tiêu và giá vé máy bay neo cao do tình trạng khó khăn xăng dầu toàn cầu, việc duy trì con số tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái đã cho thấy nỗ lực đổi mới và sức hút nội tại cực lớn của Ba Na Hills.

Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng vừa ra mắt đã thu hút đông đảo du khách.

Cũng theo đại diện của Sun World Ba Na Hills, một loạt các show diễn đẳng cấp cùng các sự lễ hội sự kiện liên tục được đầu tư nâng tầm sẽ tiếp tục đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất trong dịp hè năm nay.

Phú Quốc chưa bao giờ hết hot

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, An Giang đón hơn 670.000 lượt khách. Trong đó, đặc khu Phú Quốc đón hơn 164.000 lượt, khách quốc tế gần 39.000 lượt. Chỉ riêng khu vực Thị trấn Hoàng Hôn, mỗi ngày đã có hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm các show diễn đẳng cấp.

Show diễn “Nụ hôn của biển cả” rực đỏ sắc cờ tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Không chỉ nổi tiếng với các bãi biển đẹp nhất hành tinh như Bãi Kem, Bãi Sao..., các công trình mang tính biểu tượng như Cầu Hôn, cáp treo vượt biển Hòn Thơm, Phú Quốc còn sôi động về đêm với hai màn trình diễn pháo hoa hàng đêm trong show diễn: Nụ hôn của biển cả và Bản giao hưởng đại dương tại Thị trấn Hoàng Hôn, hay nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub, điều này khiến đảo Ngọc ngày càng trở thành nơi phải đến của du khách toàn cầu.

Tây Ninh – điểm đến lịch sử và màu sắc bản địa

Tây Ninh được biết đến là một địa danh lịch sử, gắn liền với các địa chỉ đỏ như Trung ương Cục miền Nam, di tích chiến thắng Tua Hai, núi Bà Đen... Đây là lý do vào các dip lễ 30/4 hay 2/9, Tây Ninh luôn đón một lượng khách lớn đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, và tham dự lễ thượng cờ thiêng liêng trên đỉnh núi Bà Đen – một căn cứ cách mạng quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ.

Núi Bà Đen là đón hàng trăm nghìn lươt khách dịp lễ 30/4.

Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, đã có hàng trăm nghìn lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen, tăng 16% so với cùng kỳ. Chợ lá đậm màu sắc văn hoá bản địa được tổ chức liên tiếp 4 phiên trên đỉnh núi Bà Đen là một trong những hoạt động thu hút đông đảo du khách bậc nhất tại đây. Đồng thời, triển lãm “Ký ức tự hào”, không gian ẩm thực tiền tuyến miễn phí, và không khí rực sắc cờ hoa cũng tạo điển nhấn độc đáo cho điểm đến lịch sử này.

Chợ lá núi Bà Đen hút đông đảo du khách trong ngày 30/4.

Với một hệ thống công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ và vô số trải nghiệm văn hoá độc đáo liên tục được tổ chức, núi Bà Đen Tây Ninh hứa hẹn tiếp tục thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Bộ dịp hè tới đây, và xa hơn là trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Sầm Sơn, Hà Nam, Cát Bà: Điểm đến gần Hà Nội lên ngôi

Dịp lễ 30/4 năm nay, miền Bắc ghi nhận lượng khách lớn đến các điểm du lịch ngay gần Hà Nội. Một trong những điểm đến đáng chú ý là Hà Ham, ước đón 2.777.123 lượt khách từ ngày 25/4 đến 3/5, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, Sun World Ha Nam trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Không chỉ nổi bật với công viên nước quy mô lớn cùng hệ thống trò chơi đẳng cấp, đa dạng, hai đêm pháo hoa tầm cao do Tập đoàn Sun Group tài trợ vào hai buổi tối 30/4 và 1/5 cùng show nhạc nước tại Quảng trường Thời đại đã tạo nên bầu không khí sôi động trong dịp lễ năm nay.

Cát Bà rực rỡ trong đêm pháo hoa.

Cát Bà cũng là điểm đến hút đông đảo du khách khi chính thức đón chào chợ xanh sáng tạo VUI-Fest khai trương vào ngày 25/4/2026, hoạt động từ 9h30 đến 24h hàng ngày với chuỗi hoạt náo từ các vũ công hòa cùng nhịp điệu của DJ, múa lửa và ban nhạc sống, tạo nên bữa tiệc nghệ thuật đa sắc.

Bầu trời Sầm Sơn rực sáng đêm pháo hoa khai mạc mùa du lịch biển 2026, thu hút hàng vạn người dân và du khách.

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival.

Tại Thanh Hoá, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 trở thành cú hích hút hơn 1,2 triệu lượt khách đến Sầm Sơn trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 1/5. Bên cạnh đó, tổ hợp Sun World Sam Son - quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời có quy mô đầu tư và diện tích lớn hàng đầu miền Bắc cũng tiếp tục hứa hẹn trở thành thỏi nam châm hút khách hè năm nay.

