Như Xuân vững vàng tâm thế mới

Khi những thanh âm của mùa xuân đang gõ cửa mọi nhà, cùng với niềm tin về đất nước đang căng tràn sức sống mới, với tâm thế mới để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; trong tiếng hoan ca cùng đất nước, cùng tỉnh Thanh Hóa cho một hành trình mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đang ra sức thi đua quyết tâm, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hoa kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới ở thôn Đồng Minh, xã Thượng Ninh. Ảnh: Minh Hiếu

Năm 2024 đã đi qua, Như Xuân với nhiều gam màu tươi sáng của sự phát triển, trong 27 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, có 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nổi bật là: Thu ngân sách đạt 1431,3 tỷ đồng, đạt 190%, vượt kế hoạch đề ra; tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.462 tỷ đồng, đạt 146%; kết quả giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM đạt kết quả tích cực; việc hiến đất mở đường đã trở thành phong trào sâu rộng trong Nhân dân, trong năm đã có 563 hộ dân hiến 214.600m2 đất... Đến nay huyện đạt 15,6 tiêu chí/xã, trong năm có thêm 9 thôn đạt NTM, 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu và 1 xã đạt NTM nâng cao; 2 khu phố kiểu mẫu...

Trong năm có 4 sản phẩm mới được công nhận 3 OCOP sao, công nhận lại 5 sản phẩm; lũy kế đến nay có 24 sản phẩm OCOP 3 sao (xếp đầu các huyện miền núi). Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,69%; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nổi bật như: Lễ hội Đình Thi, kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện; đặc biệt Lễ hội Đình Thi đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Thị trấn Yên Cát được đầu tư hạ tầng ngày càng hiện đại. Ảnh: Minh Hiếu

Xác định năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; vì vậy cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 4,67%; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.750 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 52,47 triệu đồng; tỷ lệ giảm nghèo còn 3,25%; kết nạp mới 160 đảng viên trở lên... Tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện cho sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của huyện. Tiếp tục chỉ đạo XDNTM theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc”, bền vững... Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, văn hóa của đất nước và địa phương, nhất là phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức Lễ hội Đền Chín gian quy mô cấp huyện và đề nghị công nhận Lễ hội Dâng trâu tế trời Đền Chín gian là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; công bố Quyết định công nhận Lễ hội Đình Thi là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các tổ chức đảng và các phòng, ban, chuyên môn theo định hướng của Trung ương, của tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đưa Như Xuân phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, đến năm 2030 trở thành huyện NTM.

Xuân mới, niềm tin mới, tâm thế mới đã về trên khắp mọi nẻo đường của quê hương, đất nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp bước truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, đồng tâm, hợp lực, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Lương Thị Hoa

Bí thư Huyện ủy Như Xuân