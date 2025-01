Chung sức, chung lòng xây dựng Lang Chánh phát triển toàn diện

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức là rất lớn. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết chung sức, chung lòng, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng cùng lãnh đạo huyện Lang Chánh cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất tre và gỗ biến tính Bamboo King Vina tại Khu công nghiệp Bãi Bùi. Ảnh: Phong Sắc

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của tỉnh. Từ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, trong điều kiện khó khăn, thách thức, kinh tế của huyện vẫn có bước tăng trưởng khá, các lĩnh vực đều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch của tỉnh giao.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2024 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.391 tỷ đồng, tăng 81 tỷ đồng so với cùng kỳ; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 3,51%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất có chiều hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ. Sự chuyển dịch này là phù hợp với xu thế và đúng định hướng phát triển của huyện. Hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng khá so với kế hoạch. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.519,35 tỷ đồng, đạt 108,2% cùng kỳ và đạt 108,5% kế hoạch năm. Từ nguồn vốn này, nhiều công trình hạ tầng giao thông, điện, y tế, giáo dục... từng bước được củng cố và xây mới, phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,564 triệu đồng, đạt 101,8% kế hoạch và 112,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, năm 2024 tổng thu ngân sách ước đạt 1.307,16 tỷ đồng, đạt 273,42% so với dự toán tỉnh giao và 272,21% so với HĐND huyện giao. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 127,84% so với dự toán tỉnh và đạt 115,15% so với HĐND huyện giao.

Song song với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao cũng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai đến tất cả các làng, bản, thu hút đông đảo Nhân dân hăng hái tham gia. Năm 2024, có thêm 1 xã, 8 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Đối với hoạt động xây dựng sản phẩm OCOP, trong năm công nhận thêm 4 sản phẩm OCOP, góp phần nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 10 sản phẩm.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh tăng 2 giải, lớp 12 cấp tỉnh tăng 8 giải. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có 97 lượt học sinh đạt 27 điểm/3 môn tổ hợp xét tuyển (trong đó có 12 lượt học sinh đạt 28 điểm trở lên và 1 học sinh đạt 29 điểm). Toàn huyện có 28/31 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 90,3%, tăng 1 trường so với năm 2023. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Đặc biệt, công tác xoá đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,57% (từ 18,97% xuống 11,4%), vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Những kết quả trên đã góp phần làm cho diện mạo kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện ngày càng khởi sắc.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, năm qua công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng được Đảng bộ huyện quan tâm thực hiện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chế độ học tập lý luận trong Đảng gắn với việc học và làm theo gương Bác, tư tưởng chính trị, trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác tổ chức cán bộ thực hiện dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Trong năm đã tiến hành các bước quy trình, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 57 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; giới thiệu kết nạp 126 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 40 đảng viên. Từ việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, gắn kế thừa với đổi mới nên đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã trưởng thành về nhiều mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Khép lại năm 2024, trong số 29 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra có 15 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Điều này đã minh chứng cho sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Từ kết quả đạt được, mục tiêu đặt ra của huyện trong năm 2025, đó là tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo khí thế và niềm tin trong quá trình xây dựng Lang Chánh trở thành huyện miền núi mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Xuân Hồng

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh