Như Xuân nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

Xác định là năm tăng tốc bứt phá để về đích trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất đề ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.

Cơ sở hạ tầng thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Để thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 8/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hơn 40 hội nghị, ban hành hơn 650 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường bám nắm cơ sở, tình hình đời sống, sản xuất của Nhân dân; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Trong 8 tháng năm 2024, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc các loại cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; tăng cường chỉ đạo XDNTM và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý và điều hành ngân sách, quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa - thể thao; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 1.374,4 tỷ đồng, bằng 184% dự toán tỉnh giao, đạt 178% dự toán huyện giao; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 14,7 triệu USD, đạt 70% kế hoạch; có thêm 4 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình; thôn 1, thôn Hồ và thôn Xuân Khánh, xã Bãi Trành. Các hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (25/8/1949 - 25/8/2024) thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Xuân Lê Văn Thuận cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Huyện ủy nhận thấy vẫn còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Trong những tháng cuối năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của huyện.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Huyện cũng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch gắn với phát huy lợi thế tuyến đường Hồ Chí Minh, đường ngang Bãi Trành nối với Cảng Nghi Sơn. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chương trình XDNTM, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trọng tâm là thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân... Phấn đấu tăng trưởng kinh tế giá trị sản xuất năm 2024 đạt 5,6% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

Bài và ảnh: Minh Hiếu