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Nhìn lại hành trình 5 năm chinh phục ngôi vương của U8 Nghi Sơn

Quang Trung
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(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 mùa giải không ngừng nỗ lực, U8 Nghi Sơn đã viết nên câu chuyện đầy cảm xúc khi lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn. Từ hai lần giành huy chương bạc, một lần huy chương đồng, đến lần nữa về nhì trước khi chạm tay vào chiếc cúp vàng - hành trình của đội bóng là minh chứng cho sự kiên trì, bản lĩnh và khát vọng chinh phục. Chức vô địch năm 2026 không chỉ là thành quả của một mùa giải, mà còn là cái kết đẹp cho hành trình 5 năm bền bỉ vươn tới đỉnh cao.

Nhìn lại hành trình 5 năm chinh phục ngôi vương của U8 Nghi Sơn

Sau 5 mùa giải không ngừng nỗ lực, U8 Nghi Sơn đã viết nên câu chuyện đầy cảm xúc khi lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn. Từ hai lần giành huy chương bạc, một lần huy chương đồng, đến lần nữa về nhì trước khi chạm tay vào chiếc cúp vàng - hành trình của đội bóng là minh chứng cho sự kiên trì, bản lĩnh và khát vọng chinh phục. Chức vô địch năm 2026 không chỉ là thành quả của một mùa giải, mà còn là cái kết đẹp cho hành trình 5 năm bền bỉ vươn tới đỉnh cao.

Nhìn lại hành trình 5 năm chinh phục ngôi vương của U8 Nghi Sơn

Nhìn lại hành trình 5 năm chinh phục ngôi vương của U8 Nghi Sơn

Quang Trung

Từ khóa:

#Nghi Sơn #Hành trình #Chinh phục

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