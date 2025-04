Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) sẽ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bởi vậy, ngay sau Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về “Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) giai đoạn 2022-2026” ra đời, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa bằng các giải pháp căn cơ, cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác THADS.

Cục THADS tỉnh tổ chức cưỡng chế Khu Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa, phố Quang Trung, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) của Công ty TNHH Tây Đô.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, những bản án liên quan đến tín dụng ngân hàng, kinh doanh, thương mại có giá trị tiền lớn, Cục THADS tỉnh đã chủ động quán triệt sâu rộng, đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành về công tác THADS đến đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan THADS 2 cấp. Trọng tâm là Luật THADS, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác THA”, Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028”, Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về “Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026”.

Trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2024 và chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao, chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu của ngành. Đồng thời, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh. Đi liền với đó, Cục THADS tỉnh chú trọng đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác THADS. Cùng với việc thành lập các tổ công tác trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các vụ việc THA có số lượng tiền lớn và các vụ việc bán đấu giá chưa thành, Cục THADS tỉnh tập trung chỉ đạo làm tốt rà soát, xác minh, phân loại chính xác các vụ việc THA, nhất là những bản án, quyết định liên quan đến tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh để có biện pháp giải quyết cụ thể. Đồng thời, thực hiện kê biên tài sản sớm đối với các vụ việc có tài sản đảm bảo, đủ điều kiện kê biên. Đối với các vụ án mới thụ lý triển khai xác minh ngay và tiến hành biện pháp THA phù hợp, tránh bị động. Mặt khác, Cục THADS tỉnh yêu cầu các cơ quan THADS cấp huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo THADS huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật những vụ việc có tính chất phức tạp. Đặc biệt là phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan THADS trong việc đẩy nhanh việc THA đối với những vụ việc có đủ điều kiện thi hành, các vụ án còn tồn đọng. Cục THADS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ trong ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tập trung cao độ giải quyết từng vụ việc một cách hiệu quả.

Nhờ những giải pháp “căn cơ” và áp dụng nhiều cách làm mới được Cục THADS tỉnh chỉ đạo triển khai, trong năm 2024, công tác THADS của các cơ quan THADS trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong năm qua, các cơ quan THADS của tỉnh đã rà soát, xác định có 21.275 vụ việc phải tổ chức THA. Trong đó, có 16.767 quyết định THA thuộc diện chủ động; 4.508 quyết định THA theo đơn yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua phân loại, tổng số vụ có điều kiện thi hành là 16.672 việc, với số tiền cần giải quyết hơn 1.504,7 tỷ đồng. Từ kết quả xác minh, phân loại, các cơ quan THADS của tỉnh đã thi hành xong 14.467 việc, tương ứng với số tiền được giải quyết là 936,923 tỷ đồng. Kết quả THA trên cao hơn 255 việc và 552,635 tỷ đồng so với năm 2023 và so với chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục THADS giao, về việc đạt 103,67% kế hoạch, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố của cả nước; về tiền đạt 130% kế hoạch, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố của cả nước và đứng thứ 2 khu vực thi đua Bắc Trung bộ. Đặc biệt là các cơ quan THADS đã làm tốt công tác dân vận chính quyền, bằng việc thuyết phục thành công người phải THA tự nguyện thi hành xong 14.194 việc trong tổng số việc phải thi hành và không phải tổ chức cưỡng chế THA. Cụ thể, thu về ngân sách cho Nhà nước là 115,681 tỷ đồng, tăng 54,652 tỷ đồng so với năm 2023; thu cho các tổ chức tín dụng ngân hàng hơn 361,441 tỷ đồng, tăng 92,597 tỷ đồng so với năm 2023; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 41,407 tỷ đồng...

Mặt khác, các cơ quan THADS của tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác THAHC. Theo đó, tòa án Nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 2 cấp 10 quyết định buộc THAHC. Bám sát nhiệm vụ được giao, các cơ quan THADS thực hiện theo dõi 10/10 vụ việc và đăng tải công khai, tổ chức làm việc với người phải THA. Tính đến hết năm 2024, các cơ quan THADS đã thi hành xong 7 vụ việc, còn lại 3 vụ việc đang trong quá trình giải quyết. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính Nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh phải thi hành 94 bản án. Kết quả đã thi hành xong 60 vụ việc, chưa thi hành xong 34 vụ việc.

Kết quả giải quyết các vụ việc là minh chứng cho những chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả trong công tác THADS của các cơ quan THADS tỉnh. Thông qua công tác THADS đã kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích liên quan đến Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Bài và ảnh: Trần Thanh