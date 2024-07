Nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7): Kiên quyết đấu tranh với tội phạm mua bán người

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người được lực lượng công an trong tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng mua bán người vẫn diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn mới và ngày càng tinh vi hơn.

Lực lượng công an triển khai phương án phòng, chống, đấu tranh với tội phạm mua bán người. Ảnh: Quốc Hương

Thượng tá Phạm Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) nhận định: Thủ đoạn của các đối tượng mua bán người rất tinh vi, xảo quyệt, chúng có xu hướng hoạt động liên tỉnh, liên kết với các đối tượng ở nhiều địa phương trong nước và người nước ngoài để hình thành các đường dây phạm tội khép kín. Mua bán người diễn ra ngay trong nội địa núp bóng dưới “vỏ bọc” là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (kinh doanh trò chơi, băng đĩa, nhà nghỉ, quán bar, karaoke, mát-xa...). Tội phạm mua bán người thường tìm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, lợi dụng mối quan hệ họ hàng, quen biết hoặc các trang mạng xã hội zalo, facebook để dụ dỗ đưa phụ nữ ra nước ngoài lấy chồng; lập các nhóm kín “nhận con nuôi, mang thai hộ”; tìm kiếm “việc nhẹ, lương cao”... Sau khi con mồi “mắc bẫy”, chúng khống chế, buộc phải lao động nặng nhọc tại các sòng bạc, hoạt động mại dâm, bán nội tạng, đẻ thuê... Khi nạn nhân không chịu được bóc lột, chúng bắt gọi điện về cho gia đình tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, đã bị các đối tượng bắt nhốt, đánh đập, ngược đãi, bán sang cơ sở khác.

Để ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người, thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người. Đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai các kế hoạch, phương án nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý, kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người và giải cứu nạn nhân bị mua bán. Bên cạnh đó, tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, bằng nhiều hình thức kết hợp với vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Mặt khác, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn cho nạn nhân thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo... Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra, bắt giữ 2 vụ mua bán người. Điển hình, ngày 11/6/2024, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Hằng, sinh năm 1986, ở xã Tùng Lâm (thị xã Nghi Sơn) đang giao dịch, bán bé gái 5 ngày tuổi tại nhà nghỉ Thu Hà, đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa: Do hoàn cảnh khó khăn nên chị N.T.M. đang mang thai con gái tháng thứ 9 đã lên hội nhóm “Gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi” trên mạng xã hội facebook để tìm người nuôi con sau khi sinh. Sau khi liên hệ được với tài khoản facebook “Hang pham” của Phạm Thị Hằng, chị M. nói nguyện vọng của bản thân muốn tìm người nuôi con sau sinh và Hằng đồng ý, hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí và chi phí cho M. bắt xe từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa. Trong thời gian này, Hằng liên hệ và bán cháu bé cho một gia đình hiếm muộn ở huyện Như Xuân với giá 45 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho người mua, Hằng đã làm giả giấy chứng sinh cho cháu gái. Khi giao dịch đang diễn ra thì bị Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ của Hằng 6 giấy khai sinh (nghi làm giả). Tiến hành kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hằng tại xã Hoằng Đạo (Hoằng Hóa), lực lượng công an phát hiện Hằng đang nuôi 3 phụ nữ mang thai. Theo lời khai của những phụ nữ này, Hằng đã thỏa thuận với họ là sau khi sinh, Hằng sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi và trả cho mỗi người 10 triệu đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi của Phạm Thị Hằng dưới hình thức chuyển khoản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Thị Hằng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” để điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Thượng tá Phạm Đức Thiêm cho biết thêm, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần xác định công tác phòng, chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các hình thức và chất lượng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của Nhân dân, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân; xây dựng các mô hình, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng. Không tin tưởng vào những lời dụ dỗ về công việc nhàn hạ nhưng có thu nhập cao ở nước ngoài. Khi có nhu cầu xuất cảnh, cần đi bằng còn đường chính ngạch để được bảo hộ hợp pháp cũng như đảm bảo quyền lợi bên nước ngoài.

Quốc Hương