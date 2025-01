Nhân lên sức mạnh từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (ANTQ) được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức phát động thông qua các đợt thi đua thường xuyên và đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành và của tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác; đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lực lượng công an tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho Nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Công an TP Thanh Hóa luôn quan tâm, phát động các phong trào thi đua với nội dung phong phú, phù hợp trên từng lĩnh vực. Thượng tá Lê Văn Huấn, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết: "Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì ANTQ” do Công an tỉnh phát động, hằng năm, Công an TP Thanh Hóa đều xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm ở mỗi đơn vị. Nội dung, biện pháp thi đua phát động sát thực với tình hình nhiệm vụ đảm bảo ANTT của từng địa bàn. Một trong những điểm sáng góp phần quan trọng vào kết quả chung trong phong trào thi đua của đơn vị đó là những chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Cụ thể, trong năm 2024, tội phạm và các vi phạm pháp luật được kiềm chế, giảm 40,9%, tội phạm băng ổ nhóm không còn hoạt động công khai, manh động như trước đây, một số ổ nhóm đã tan rã; ngăn chặn hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, triệt phá thành công 12 chuyên án lớn được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen...

Bám sát nội dung phong trào thi đua “Vì ANTQ” do Công an tỉnh phát động, hằng năm 100% công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các biện pháp thi đua mới thông qua xây dựng các mô hình, khẩu hiệu hành động với những nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể, sát thực và giao chỉ tiêu công tác đến từng tổ đội và cán bộ, chiến sĩ.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm, không xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Cùng với đó, lực lượng công an thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ địa bàn ngoại biên, hợp tác quốc tế; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, tình hình nổi lên về an ninh đối ngoại.

Lực lượng công an trong tỉnh cũng đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Trong đó, nhiều chuyên án, vụ án lớn, trọng điểm liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm hoạt động trên lĩnh vực “tín dụng đen” được lực lượng công an điều tra, khám phá kịp thời. Chỉ tính riêng trong năm 2024, lực lượng công an tỉnh điều tra làm rõ 1.267 vụ, 2.616 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,2%; điều tra án trộm cắp tài sản đạt tỷ lệ trên 97%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 96,61%. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, xác minh, vận động, truy bắt, thanh loại 50 đối tượng truy nã; khởi tố 237 vụ, 585 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; khởi tố 7 vụ, 13 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 344 vụ, 42 tổ chức, 310 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện, bắt giữ 725 vụ, 1.773 đối tượng phạm tội về ma túy... Trong đó, công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Thông qua phong trào thi đua “Vì ANTQ”, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, Công an tỉnh xây dựng và triển khai hơn 50 phương án, kế hoạch chuyên đề trọng tâm, đợt cao điểm công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong các dịp lễ, tết. Lực lượng công an cũng ban hành quyết định phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý cơ sở về phòng cháy, chữa cháy; triển khai kịp thời các kế hoạch tuyên truyền phòng, chống cháy nổ; làm tốt công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Ngoài ra, lực lượng công an trong tỉnh liên tục mở các đợt cao điểm tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo, giải quyết, xử lý nghiêm đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông... Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác công an. Trong đó, công an các huyện, thị xã, thành phố và nhiều phòng nghiệp vụ đã duy trì hiệu quả “Ngày thứ bảy vì Nhân dân phục vụ"; xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”...

Những kết quả đạt được của lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ANTT và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời là nguồn động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Quốc Hương