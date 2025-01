Quan Sơn tăng cường bảo đảm an ninh biên giới

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ngày càng đặt ra những thách thức to lớn. Trước tình hình đó, huyện Quan Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua một năm thực hiện Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, huyện đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh đóng trên địa bàn huyện Quan Sơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Là huyện miền núi có đường biên giới trên 80km, giáp với hai huyện Viêng Xay và Sầm Tớ thuộc tỉnh Hủa Phăn (Lào). Với địa hình đồi núi hiểm trở, đa dạng về dân tộc và văn hóa, công tác đảm bảo an ninh biên giới tại đây luôn đặt ra những yêu cầu và thách thức đặc thù. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án an ninh biên giới phía Tây của huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 xã biên giới của huyện trong năm 2024 cơ bản ổn định. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, chưa phát hiện dấu hiệu đường biên, cột mốc bị xâm phạm, phá hủy hay các hoạt động xâm canh, xâm cư.

Tuy nhiên, địa bàn ngoại biên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, thời gian gần đây xuất hiện phương tiện bay không người lái hoạt động gần khu vực biên giới Việt Nam, đòi hỏi các lực lượng vũ trang phải tăng cường trực phòng không và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Lào trong công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động của các phương tiện bay. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong năm 2024, lực lượng công an huyện Viêng Xay, huyện Sầm Tớ và Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Nậm Xôi đã phát hiện và bắt giữ 15 vụ/22 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại. Bên cạnh đó, tình trạng lạm phát của nước bạn Lào vẫn ở mức cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giao thương biên giới. Các doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh hoạt động thăm dò, đầu tư khai thác khoáng sản, trong đó có một số điểm gần khu vực biên giới, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường giám sát và quản lý hoạt động này...

Trước tình hình đó, huyện Quan Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn 6 xã biên giới nâng cao nhận thức, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, quốc giới, dân tộc, tôn giáo; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cho đồng bào miền núi, dân tộc; Hiệp định, quy chế về quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào... Năm 2024, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đã tổ chức 113 buổi tuyên truyền với 7.742 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về biên giới được tăng cường, với sự chủ trì tham mưu của các đồn biên phòng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành của huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương 6 xã biên giới. Việc quản lý xuất nhập cảnh được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Trong năm 2024, cửa khẩu đã làm thủ tục xuất cảnh cho 26.145 lượt người/7.766 lượt phương tiện và nhập cảnh cho 26.118 lượt người/7.745 lượt phương tiện. Ngoài ra, tại khu vực cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã chủ trì phối hợp với các lực lượng phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý 7 vụ/12 đối tượng phạm tội về ma túy, vũ khí, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới và qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được những kết quả đáng kể. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố 9 vụ/15 đối tượng phạm tội về ma túy, 2 vụ/3 đối tượng phạm tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Đặc biệt, thông qua công tác vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp 100 khẩu súng các loại, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Song song với công tác đảm bảo an ninh, huyện cũng đặc biệt chú trọng đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương đã được triển khai như trồng khoai mán ruột vàng tại bản Ché Lầu (xã Na Mèo), trồng đào, mận tại các bản người Mông. Huyện cũng triển khai mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại các bản Son (xã Na Mèo), bản Pa (xã Tam Thanh) và bản Yên (xã Mường Mìn), góp phần cải thiện đời sống người dân vùng biên.

Các chương trình an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Các đồn biên phòng còn phối hợp với các địa phương, trường học triển khai hiệu quả Đề án “Cán bộ quân đội tham gia chương trình nâng bước em đến trường”; “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, qua đó hỗ trợ 55 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nội, ngoại biên đơn vị phụ trách.

Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực. Huyện phối hợp với 2 huyện Viêng Xay và Sầm Tớ (Lào) trong công tác trao đổi thông tin, tình hình và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp với các Đại đội bảo vệ biên giới 215, 216, 218 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Nậm Xôi tổ chức các đợt tuần tra song phương. Trong năm 2024, huyện Quan Sơn đã hỗ trợ huyện Viêng Xay 500 triệu đồng để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Đánh giá về hiệu quả sau 1 năm thực hiện Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn Lê Hồng Quang, cho biết: Huyện Quan Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Nhận thức của người dân về bảo vệ chủ quyền biên giới được nâng cao đáng kể. Công tác đối ngoại, quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu được thực hiện hiệu quả. Hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là công tác tuyên truyền bằng tiếng dân tộc còn ít, đặc biệt là tại vùng đồng bào Mông, điều này phần nào hạn chế hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Tiến độ thực hiện một số nội dung của đề án còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa tương xứng với tính chất phức tạp của địa bàn.

Thời gian tới, huyện Quan Sơn sẽ khắc phục những tồn tại để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của đề án và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tin tưởng huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh biên giới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Ngân Hà