Nhận định thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, thời tiết ngày 30/4 và 1/5 mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Biển Sầm Sơn

Thời tiết từ ngày 27 – 29/4 chủ yếu chịu ảnh hưởng rìa nam rãnh áp thấp có trục 24 – 26 độ vĩ Bắc bị nén dịch xuống phía Nam và đầy dần lên. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung ngày 27, 28/4). Gió Đông bắc đến Đông trong đất liền cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ không khí cao nhất 31 - 33 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất 23 - 25 độ C, lượng mưa 20 – 40 mm có nơi trên 50 mm.

Từ ngày 30/4 – 4/5/2025, chủ yếu chịu ảnh hưởng rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ vĩ Bắc bị nén dịch xuống phía nam và đầy dần lên. Do vậy thời tiết ngày 30/4 và 1/5 mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 2 đến 4/5/2025, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ không khí cao nhất 32 - 34 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất 23 - 25 độ C, lượng mưa 10 – 30 mm.

Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Hải Đăng