Thầm lặng với nghề

Gần 25 năm gắn bó với nghề, đều đặn mỗi ngày, từ khi trời còn chưa sáng cho đến lúc đêm khuya, chị Nguyễn Thị Hà, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cứ lặng lẽ, âm thầm với cây chổi quét rác làm sạch phố phường, góp phần vào sự bình yên của thành phố.

Chị Nguyễn Thị Hà (người thứ 5 bên phải) nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khác với nhiều nghề, ngày làm việc của chị Hà bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng và trở về nhà lúc 6 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 16 giờ 30 phút đến khi hoàn thành công việc, khoảng 20 giờ 30 phút. Những ngày đầu chập chững vào nghề, giờ giấc làm việc khác thường ấy đã khiến cuộc sống của chị bị đảo lộn. Nhưng rồi, làm nhiều thành quen, giờ đây thức khuya, dậy sớm với chị Hà đã trở nên quen thuộc. Dù cho đêm đông lạnh giá hay ngày hè nóng nực, cứ đến ca là chị lại ra đường, len lỏi vào từng con phố, từng ngõ ngách ở phường Điện Biên để quét và thu gom rác thải.

Rác thải sinh hoạt của TP Thanh Hóa ngày một nhiều nên khối lượng công việc phải làm của chị mỗi ngày cũng bận hơn. Đặc biệt, mỗi khi trời mưa bão hay những ngày lễ, tết, chị Hà phải làm cật lực mới xong công việc. Vất vả thì không thể kể hết nhưng nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến khó khăn thì chẳng ai có thể trụ lại với nghề. Vì vậy, chị xác định cứ làm tốt thì dần dần sẽ thấy yêu nghề hơn. Do đặc thù công việc nên thời gian chị dành cho các con không được nhiều. Khi những đứa con mới được vài tháng tuổi, chị đã phải thức khuya, dậy sớm đi làm như mọi công nhân khác. Lúc mọi người quây quần bên mâm cơm chiều hay sum vầy đầm ấm, vui vẻ bên gia đình vào những ngày lễ, tết thì chị vẫn đều đặn đưa từng nhát chổi trên đường cho phố phường sạch đẹp.

Nhiều năm gắn bó với nghề, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với vai trò là tổ trưởng tổ sản xuất số 6, chị Hà luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc, hướng dẫn chị em trong tổ nghiêm túc thực hiện quy trình vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động. Chị cũng thường xuyên quan tâm, động viên anh chị em trong tổ, tạo điều kiện để mọi người cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gắn bó với nghề mỗi ngày, chị Hà nhận ra một điều công việc của mình tuy không cao sang nhưng rất đáng trân trọng. Phải tự hào vì mình đã góp một phần sức lao động để mang lại sự sạch đẹp cho phố phường.

Ngoài làm nhiệm vụ chính là thu gom rác thải, chị Hà còn tích cực tham gia mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra” do UBND TP Thanh Hóa triển khai. Nhiệm vụ chính của chị Hà cũng như lực lượng công nhân môi trường là thu gom rác ở các tuyến đường, ngõ phố, chủ yếu vào buổi tối, đêm khuya, rạng sáng. Khi chưa có mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”, hầu hết các anh, chị, em công nhân đi làm đều có tâm lý lo lắng, sợ bị các đối tượng xấu lợi dụng khu vực vắng, ít người qua lại, trời tối để tấn công, xâm hại, trộm cắp tài sản. Nhưng hơn một năm là thành viên tổ tuần tra Nhân dân, chị Hà được lực lượng cảnh sát khu vực hướng dẫn, trao đổi kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ để nhận diện tình hình, nhận diện đối tượng, phương pháp xử lý thông tin ban đầu khi phát hiện dấu hiệu tội phạm và các hành vi vi phạm khác để cung cấp cho lực lượng công an.

Trong các khung giờ làm việc, ngoài thu gom rác thải, chị Hà chủ động quan sát các biểu hiện nghi vấn của đối tượng phạm tội, các đối tượng hay đi lang thang vào ban đêm để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc thông tin ban đầu về các vụ trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, ném chất bẩn, gây rối trật tự công cộng, mua bán trái phép chất ma túy... để báo cho lực lượng công an. Bằng các kiến thức pháp luật, nghiệp vụ đã được tập huấn, hơn một năm qua, chị Hà và đội ngũ công nhân môi trường đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin về an ninh trật tự, trong đó có nhiều tin có giá trị được chuyển hóa phục vụ cho công tác điều tra, giải quyết các vụ án, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Không dừng lại ở đó, khi tham gia mô hình đã giúp chị nêu cao tinh thần cảnh giác, biết cách tự phòng vệ cho chính mình, không còn lo ngại và yên tâm hơn trong quá trình làm việc, nhất là vào ban đêm.

Mong muốn của chị Hà cũng như nhiều người làm nghề quét và thu gom rác thải là người dân cần có ý thức hơn trong việc xả rác thải và đổ rác đúng nơi quy định. Cùng với đó, cần động viên, khen thưởng kịp thời đối với những công nhân có thành tích nổi bật khi tham gia mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”. Đó sẽ là động lực, là sự ghi nhận để chị và những đồng nghiệp của mình tiếp tục cống hiến, hy sinh thầm lặng cho phố phường sạch đẹp, bình yên mỗi ngày.

Bài và ảnh: Tố Phương