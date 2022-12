Nữ bí thư chi bộ giỏi việc nước, đảm việc nhà

Gần 10 năm làm bí thư chi bộ phố 4, phường Đông Cương, chị Lê Thị Thập luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động thi đua và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân địa phương. Với những việc làm có ích cho Nhân dân, chị Thật là nữ bí thư chi bộ duy nhất được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng giấy khen tại hội nghị tổng kết công tác phố, thôn năm 2021.

Chị Lê Thị Thập, Bí thư chi bộ phố 4, phường Đông Cương, trách nhiệm, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau 15 năm đảm nhận vai trò chi hội trưởng phụ nữ, đến năm 2013, chị Thập được các đảng viên tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ phố 4. Trên cương vị bí thư chi bộ, chị luôn nêu tinh thần trách nhiệm, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Năm 2019, phố 4 được phường Đông Cương lựa chọn để xây dựng phố kiểu mẫu. Bám sát sự chỉ đạo của phường, chị Thập đã cùng với các đồng chí trong chi ủy xây dựng nghị quyết về “Xây dựng phố kiểu mẫu”, sau đó công khai để đảng viên và Nhân dân bàn bạc, đóng ý kiến. Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chị đã quán triệt đến các đảng viên trong chi bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu “đi trước, làm trước”, nhất việc tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất làm các công trình phúc lợi của phố. Thực hiện phương châm “mưa dầm thấm sâu”, chị cùng các thành viên trong ban công tác mặt trận “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện 7 tiêu chí xây dựng phố kiểu mẫu. Tuyến đường ngõ 5 có chiều dài khoảng 200m là nơi đi lại hàng ngày của 21 hộ dân. Nhận thấy tuyến đường nhỏ hẹp, việc đi lại của người dân tương đối khó khăn, giữa năm 2021, chị đã phối hợp với ban cán sự phố đã tổ chức họp, gặp gỡ các hộ dân ngõ 5 để đưa ra ý tưởng về việc mở rộng đường giao thông. Thấy rõ những lợi ích thiết thực, lâu dài khi tuyến đường được mở rộng, các hộ dân ở ngõ 5 đã đồng tình, chung sức đóng góp 130 triệu đồng để bê tông hóa tuyến đường. Trước đó, từ “lòng dân, sức dân”, nhà văn hóa phố, 3 tuyến đường ngõ, xóm và tuyến kênh mương tiêu ra đồng cũng được sửa chữa, nâng cấp, với tổng số tiền 350 triệu đồng... Nhờ khơi dậy được lòng dân, sức dân, đến cuối năm 2022, 100% tuyến đường giao thông ngõ, xóm với chiều dài hơn 1,5km ở phố 4 đã được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Song song với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chị Thập và tập thể chi ủy còn tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/ĐU của Đảng ủy phường về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 - 2020, mục tiêu đến năm 2025”. Theo đó, chi bộ, ban công tác mặt trận phố 4 đã phát động, kêu gọi Nhân dân thực hiện tổng dọn vệ sinh đường phố, ngõ xóm vào sáng thứ 7 hàng tuần, trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường và xóa bỏ các tụ điểm rác thải sai quy định, nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn. Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp được người dân phố 4 được duy trì thường xuyên; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, buôn bán không còn; 100% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phố được đảm bảo. Đảng viên và quần chúng Nhân dân trong phố luôn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng, chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, nhiều năm liền, phố 4 là lá cờ đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của phường Đông Cương. Với những kết quả đạt được, cuối năm 2020, phố 4 đã được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa công nhận là phố kiểu mẫu.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác của chị Thập đó là việc lãnh đạo Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/ĐU, ngày 28-8-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về “Lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển vùng chuyên canh giai đoạn 2017- 2020, mục tiêu đến năm 2025”. Phố 4 có 228 hộ, với 818 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Toàn phố có 26,5ha đất sản xuất nông nghiệp. Trước đây, diện tích này được người dân sử dụng để trồng lúa nước và một phần nhỏ trồng rau màu, hoa, cây cảnh. Nhận thức rõ đây chính là “chìa khó” để khai thác tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho người dân, chị đã chủ động bàn bạc với các đồng chí trong chi ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao một cách cụ thể, rõ người, rõ việc, sát thực với tình hình thực tế của phố. Mặt khác, chị tập trung chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tích tụ tập trung đất đai, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đưa các loài cây ăn quả, hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao trồng với quy mô lớn, nhằm tạo bước đột phá về giá trị kinh tế trong sản xuất. Đồng thời, sớm hình thành vùng chuyên canh cây trồng đặc trưng của địa phương. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ mà đầu tàu là chị Thập, phố 4 đã trở thành đơn vị đầu tiên trong phường Đông Cương hoàn thành công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ tập trung đất đai, phát triển vùng chuyên canh cây hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/ĐU. Cụ thể, phố 4 đã chuyển đổi toàn bộ 26,5ha đất trồng lúa sang trồng hoa và rau màu quy mô lớn. Đến nay có nhiều hộ dân sau khi chuyển đổi đưa cây ăn quả, hoa, cây cảnh vào trồng đã và đang cho thu nhập cao, với doanh thu đạt từ 450-500 triệu đồng/ha/năm. Điển hình như hộ gia đình các ông: Nguyễn Huy Quyên, Nguyễn Huy Dần, Lê Văn Tư, Lê Đỗ Dương, Lê Đình Chữ... Nhờ đó mà thu nhập bình quân đầu người của phố 4 tính đến đầu năm 2022 đạt 75 triệu đồng và không còn hộ nghèo.

Niềm tự hào lớn nhất với chị Thập không phải là những danh hiệu thi đua hay bằng khen, giấy khen mà chính là những việc làm thiết thực mang lại lợi ích cho Nhân dân, được cấp ủy đảng, chính quyền tin tưởng, Nhân dân yêu mến.

Bài và ảnh: Trần Thanh