Người phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu

Từng trải qua cuộc sống khốn khó trong một gia đình nông dân nghèo, chị Phạm Thị Yến, 44 tuổi, dân tộc Mường ở xã Cẩm Phong (nay là thị trấn Phong Sơn) luôn có ý chí, nghị lực, dám nghĩ, dám làm vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhà đông anh em, cha mẹ thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên sau khi học hết lớp 7, chị phải nghỉ học đi làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Sau khi xây dựng gia đình, tài sản chỉ có cửa hàng buôn bán tạp hóa nhỏ. Quanh năm tần tảo, nhưng cuộc sống gia đình vẫn luẩn quẩn không thoát cảnh nghèo. Với quyết tâm thay đổi cuộc sống, năm 2008 sau khi tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường và dịch vụ ăn uống trên địa bàn, chị bàn bạc với chồng mạnh dạn nhận thầu lại diện tích đất bỏ hoang cạnh đường Hồ Chí Minh để mở cửa hàng ăn uống nhỏ lấy tên là Thành Yến do chị làm chủ. Để có nguồn vốn đầu tư, chị đã vay ngân hàng, anh em, bạn bè được 170 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà hàng và chính chị làm đầu bếp. Thời gian đầu, nhà hàng gặp không ít khó khăn do quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Nhưng, với bản tính ham học hỏi trong cách giao tiếp, chế biến các món ăn, cộng thêm nguồn gốc thực phẩm rõ ràng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm nên khách ngày một đông. Khách hàng trong thị trấn và các vùng lân cận còn tìm đến nhờ nhà hàng tổ chức các sự kiện, như hội nghị, đám cưới, sinh nhật... Đến nay, quy mô của nhà hàng đã được mở rộng với 50 bàn ăn, trừ chi phí mỗi năm thu lãi trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 20 lao động tại địa phương. Để mở rộng chuỗi nhà hàng, chị còn đóng cổ phần mở 1 nhà hàng ăn uống tại Hà Nội. Ngoài ra, năm 2019 gia đình chị đã thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải và Đầu tư xây dựng Xuân Thành do chồng làm giám đốc với ngành nghề xây dựng, san lấp mặt bằng, vận tải, tổng nguồn vốn 4 tỷ đồng. Kế hoạch, trong năm 2021 công ty sẽ xây dựng khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn ở một địa điểm mới tại thị trấn Phong Sơn với quy mô 1 ha.

Không những làm kinh tế giỏi, chị Phạm Thị Yến còn nhiệt tình tham gia công tác hội, gương mẫu đi đầu vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong huyện tích cực hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Những năm qua, cá nhân chị đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm từ thiện. Đặc biệt, trong năm 2019, chị đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp xây dựng căn nhà cho hai trẻ mồ côi cả cha, lẫn mẹ ở thị trấn Phong Sơn với giá trị gần 200 triệu đồng. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục chị được nhận nhiều giấy khen của các cấp, các ngành.

Bài và ảnh: Khánh Linh