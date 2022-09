Người cán bộ tâm huyết với công tác tuyên giáo cơ sở

Công tác tuyên giáo là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, anh Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tuyên giáo phường Phú Sơn luôn dành thời gian, lòng nhiệt huyết để tuyên truyền đưa nhanh đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Anh Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Sơn cùng người dân tham quan “Đường tranh bích họa” ở phố Tây Ga.

Vốn là “dân văn khoa”, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh Xuân lại gắn bó với công tác đoàn thanh niên. Hơn 8 năm cống hiến trong màu áo xanh của đoàn và giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa, với năng lực của mình, năm 2015, anh Xuân được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hoạch (nay là phường An Hưng). Đến tháng 10-2018, anh Xuân lại được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Sơn.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Xuân say sưa kể về những đặc thù, nhiệm vụ cao cả của công tác tuyên giáo cơ sở, cũng như cái tâm, nhiệt huyết của mỗi cán bộ tuyên giáo. Xác định trọng trách của công tác tuyên giáo là “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, hàng năm, anh đã cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Sơn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, 17 chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, gắn với nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, để tham mưu cho cấp ủy giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình. Hình thức tuyên truyền trên địa bàn phường Phú Sơn được tổ chức đa dạng, phong phú dưới nhiều hình thức, như qua hệ thống loa truyền thanh, băng zôn, khẩu hiệu, sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố...

Cùng với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu Đảng ủy, HĐND phường, anh Xuân còn phát huy vai trò của Trưởng Ban Tuyên giáo, báo cáo viên trong việc tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết các cấp, nhất là việc đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đi vào cuộc sống. Đó còn là tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Anh Xuân cho biết: “Thực hiện Dự án tuyến đường Đại lộ Đông - Tây, TP Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng với chiều dài 4,75 km. Theo thống kê, có 621 hộ dân trên địa bàn 5 phường; trong đó phường Phú Sơn có 290 hộ dân bị ảnh hưởng. Để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tôi đã cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị, cán bộ các tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, vì sự phát triển chung của bộ mặt đô thị TP Thanh Hóa. Sau gần 1 năm kiên trì tuyên truyền, vận động, các hộ dân trong phường đã sớm di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án đúng tiến độ”.

Đặc biệt, tháng 6-2022, anh Xuân đã có sáng kiến làm mô hình “Đường tranh bích họa” dài hơn 1 km trên tuyến tường rào Ga Thanh Hóa, thuộc tổ dân phố Tây Ga. “Đường tranh bích họa” không chỉ làm đẹp hơn bộ mặt đô thị và xây dựng phố kiểu mẫu, mà còn là hình thức tuyên truyền trực quan với các chủ đề về du lịch xứ Thanh, bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững; vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự; phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no; cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Cũng trong năm 2022, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 - 29-7-2021), anh Xuân cùng với tập thể Đảng ủy phường tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “xây dựng chỉnh đốn Đảng và bảo vệ hệ thống chính trị”; tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022) với bà Vũ Thị Kim Lan - người 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ, ông Bùi Văn Minh - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, chị Hà Ánh Ngọc - Bí thư Đoàn phường.

Tâm huyết với công tác tuyên giáo nên anh Xuân luôn tích cực tham gia các hội thi báo cáo viên giỏi do tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Như một niềm vinh dự, nguồn động viên to lớn đối với bản thân, trong căn phòng làm việc đơn sơ, anh Xuân dành một vị trí trang trọng để treo những phần thưởng khi tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Anh Xuân chia sẻ: “Để đạt giải cao tại hội thi báo cáo viên giỏi, ngoài khả năng truyền đạt cuốn hút và hấp dẫn, thì chủ đề, nội dung truyền đạt là một trong những yếu tố quyết định”. Bởi vậy, đến với hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, anh Xuân đã lựa chọn chuyên đề: “Một số quan điểm chỉ đạo trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trước đó, vào năm 2019, anh Xuân tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh với chuyên đề: “Tình hình biển Đông trong thời gian gần đây”. Với nội dung chuyên đề mang tính thời sự, được chuẩn bị công phu, cách truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu, năm đó anh Xuân đã đạt giải nhất cuộc thi cụm các huyện, thị xã, thành phố ven biển và đạt giải ba cấp tỉnh.

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, anh Mai Văn Xuân còn là tấm gương tiêu biểu của cán bộ tuyên giáo xã, phường với những việc làm thiết thực, dễ hiểu. Từ đó đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động “nói đi đôi với làm”, ra sức thi đua, xây dựng thành công phường Phú Sơn là phường kiểu mẫu vào cuối năm 2021.

Bài và ảnh: Trần Thanh